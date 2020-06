A Tankcsapda tagjai 40 percen át magyarázták, miért jelent meg a rájuk szabott kormányrendelet

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Kedden a Tancsapda tagjai a saját csatornájukon 40 percen át beszéltek arról a rájuk szabott kormányrendeletről, ami lehetővé tette, hogy megtartsák a hétvégi autós koncertjeiket. Mivel a rendelet hatálya csak vasárnapig tartott, egy ideig megint nem lehet ilyen rendezvényeket szervezni, így más előadók nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Azt ők sem tudják pontosan, hogy jutott el az ügy a kormányig, de azt mondják, ezt volt a tesztüzem, ami alapján később másoknak is engedélyezhetik, hogy fellépjen.

Sidlovics Gábor, a zenekar gitárosa a kormányrendelettel lehetővé tett két koncertről azt mondta, ők csak kitalálták az ötletet, ami a főszponzoruknak, a Molnak nagyon tetszett, és egy rahedli emberen, ügynökségen keresztül elkezdődött a szervezése.

„És valahogy, én megmondom őszintén, személy szerint egyikünk sem tudja pontosan hogy, de valahogy sikerült elintézni” – mondta a gitáros, aki szerint teszt jelleggel engedélyezték a koncerteket, hogy kiderüljön, működik-e. Hozzátette, hogy a koncertekért a zenekar nem kért fellépési díjat, csak a technikusokat és a stábtagokat fizették ki. Igyekezett tisztázni, hogy a Tankcsapda sosem politizált, és nem is fog, Kósa Lajossal csak egy jótékonysági akcióban működtek együtt.

„Ha mi ezt a segítséget megkaptuk volna Gyurcsány Ferenctől, akkor azt mondanám, hogy »Feri bácsi, nagyon szépen köszönjük! Tök jó, tudtunk adni a rajongóknak«. Ha megkaptuk Orbán Viktortól, akkor nagyon szépen köszönjük Orbán Viktornak”

- jegyezte meg Sidlovics.

Azoknak, akik a történtekből csak a gyűlöletet és a pénzhajhász dolgot tudták levenni, azt üzente, nyalják ki a seggét.

Majd átadta a szót a zenekar dobosának, Fejes Tamásnak, aki kijelentette, hogy „a Tankcsapda zenekar sosem volt fideszes, és nem is lesz fideszes. Ezt tudja a debreceni városvezetés is, teljesen tisztában van vele. Mindig is mondtuk, hogy lokálpatrióták vagyunk, és azok is leszünk, és mindig is a városvezetéssel ápoltuk a kapcsolatot”. Szerinte a vezetés sosem használta a zenekart politikai indíttatásból, maximum azért mert a helyiek „büszkék, amire mi büszkék vagyunk, hogy ők büszkék erre a dologra. Ezért vannak közös akcióink”.

Majd Fejes megosztotta az elméletét arról, hogy csak azért lett botrány a kormányrendeletből, mert a 444 már 10 éve kipécézte magának a zenekart. És ő azt is tudja, ki van a háttérben. (A 444 egyébként csak 7 éves.)

Fejes megszólalásainak visszatérő eleme volt, hogy az országban az újságírók feszítik az ellentéteket, és ezt egyre nagyobb lendülettel adta elő:

Fejes beszélt arról is, hogy a koncertek ötlete tőlük származott, az anyagot ő adta be, amit beáraztak, ezt a MOL költségvetése elfogadta, majd kiadták a feladatot egy ügynökségnek, ami elkezdett dolgozni a szükséges engedélyeken. Megjegyezte, hogy nem sokkal korábban a Kósa Lajossal tartott sajtótájékoztatójukon a Fidesz alelnöke még azt mondta nekik, hogy ezt a koncertet nem lehet megtartani. És csak egy nappal a koncert előtt tudták meg, hogy fellépnek. A pénteki koncerten Lukács László külön köszönetet mondott a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, hogy létrejöhettek a koncertek.

Lukács László frontember pedig elmagyarázta, hogy a Tankcsapda miért számít továbbra is punknak, mert azt csinálják, amit akarnak. Most egy ilyen koncertet akartak. Majd bejelentették, hogy hamarosan megjelenik egy 5 perces daluk, amiben reagálnak a kritikákra. Sidlovics Gábor pedig újra megköszönte, hogy segítettek nekik a kormányrendelettel.

