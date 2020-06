Átszervezik a Századvéget, kiszorítják G. Fodor Gábort a vezetésből

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

G. Fodor Gábor 2019. szeptemberében a Századvég Budapest konferenciáján Fotó: botost/444.hu

Változások zajlanak a Századvég-csoportnál: átszervezik a működést, és a vezetés is átalakul.

Hátrébb szorul G. Fodor Gábor, akinek szervezőmunkájával elégedetlen a politikai vezetés.

Habony Árpád embere, Fűrész Gábor egyre meghatározóbb figura az agytröszt működésében: az ő kezében összpontosulnak a cégcsoport pénzügyei.

A nyílt politizálás helyett az intenzívebb közösségszervezés, és a háttérmunka lesz a Századvég fő feladata.

A feladat: felkészülni 2022-re.

A Századvég-csoport volt az elmúlt tíz évben a kormány elsőszámú politikai háttérintézménye: több, ma ismert kormányzati politikus is itt kezdte közéleti pályáját, itt készülnek a kormányzati kutatások, ez az agytröszt szerződött le annak idején az amerikai Finkelstein-Birnbaum tanácsadópárossal, itt elemezték a kormányzati és választási eredményeket. A most átalakítás előtt álló cégcsoport eddig két nagyobb elemből áll össze: a még a '90-es években, a Fidesz első folyóirata mellett alapított - leginkább politikai istállónak tekintett - alapítványból, és a kutatásokat készítő, gazdasági tevékenységet végző Századvég Gazdaságkutató Zrt.-ből.

Bár formailag két külön intézményről van szó, tevékenységük rengeteg ponton kapcsolódik, és kormányzati szerződéseik is többnyire közösek. Itt készülnek a fontosabb felmérések, amikre építve a kormány megalkotja politikáját. Minden évben több, milliárdos nagyságrendű szerződést köt az alapítvány és a gazdaságkutató konzorciuma a kormánnyal. Januárban például 1,44 milliárd forintot kaptak a társadalom idős rétegeinek és az unió megítélésének felmérésére.

Az alapítvány kuratóriumát 2018 ősze óta G. Fodor Gábor vezeti, a gazdaságkutató igazgatója pedig Fűrész Gábor, aki tavaly óta a cég többségi tulajdonosa is, miután a tulajdonában álló Magyar Konjunktúra Kft. lett a cég főrészvényese. G. Fodor és Fűrész összekülönböztek az elmúlt időszakban, ez is a most zajló változások egyik előidézője.

G. Fodort az elmúlt hetekben gyakorlatilag kivonták a think-tank irányításából. Formálisan ugyan még elnök, de napi szinten már nem ő irányítja a szervezet munkáját. G. Fodor jelenleg szabadságát tölti, megkeresésünkkor azt mondta, nem változott a szerepe, és a kuratórium változatlan összetételben működik, a 444-nek viszont több egymástól független forrás is bizton állította a változásokat.



A Századvég-csoport már hosszú évek óta Habony Árpád befolyása alatt áll, aki az elmúlt éveket Londonban töltötte, ahol nemzetközi tanácsadói céget és hírügynökséget építgetett. Az önkormányzati választás után viszont Orbán visszahívta, hogy rakja rendbe a kormányzati kommunikációt, és a Századvéget. Ennek a munkának nyár végére be kell fejeződnie, mert 2020 ősze - azaz a félidő - után már a végleges formációban akarnak nekifutni a választásnak. Régi, jól bevált főszabály ez.

Egy régi, klasszikus kép: Habony Árpád és Orbán Viktor a 2010-es választás eredményváróján Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Habony hazatérésének látványos jele volt, hogy decemberben majdnem négyéves kiküldetés után visszatért Angliából legfontosabb embere, Szalay-Bobrovniczky Kristóf (volt) londoni nagykövet, aki azóta ismét a tanácsadóhoz köthető hazai érdekeltségek körül teszi a dolgát: cégeihez kerültek többek közt Andy Vajna kaszinólicencei, és egy egyiptomi megaprojektben is feltűnt.

A kuratórium összetételét tekintve, a cégbírósági adatok szerint, nem történt bejegyzett változás, de ennek csak formai jelentősége van: a kuratórium ellenőrzését végezni hivatott felügyelő testületben ugyanis Habony közeli ismerősei ülnek: Halkó Gabriella a TV2-ben is vállalt tisztséget, és több nagy költségű televíziós műsor gyártójaként is ismert, Fűrész Gábort pedig a tanácsadó jobbkezeként is emlegetik.

Habony régi-új embere: Fűrész Gábor

2018 előtt az alapítvány sorozatban gyártott háttéranyagokat a kormánynak; tematikus konferenciákat, oktatási programokat, eseményeket szerveztek, toborozták a kormányzati munkára vágyó fiatal fideszeseket. Ez a munka az elmúlt két évben - G. Fodor vezetése alatt - elmaradozott, ráadásul a kutatások is pontatlanná váltak. Az utolsó, a kormány részére készített októberi mérések még azt mutatták, hogy Tarlós Istvánnak lehet esélye a főpolgármesteri küzdelemben.

De nem volt, így aztán novemberben nagy egymásra mutogatás kezdődött házon belül, és kiderült, hogy komoly szakmai hibákkal készültek a kutatások. A dolog azért is érdekes, mert a Századvég által rendelt mérések döntő részét a gazdaságkutatót vezető Fűrész Gábor cége, a Kód közvéleménykutató kft. végezte, Fűrész tehát évek óta saját cégének ad megbízásokat.

Fűrész Gábor beszél egy Századvég-kötet bemutatóján 2019. szeptemberében Fotó: Századvég Alapítvány / youtube screenshot

Fűrész régóta fontos ember a hátországban: tanácsot és előadásokat ad, beszédek írásában is számítanak rá, és olykor egy-két vonalas lapban cikkeket is jegyez, de eddig azért inkább igyekezett háttérben maradni, állítólag könnyűzenei karrierje miatt. (Popszakmai update: Fűrész, amikor épp nem századvégezik, a Magashegyi Undergroundban zenél.) 2017-ben már röviden írtunk róla, miután aktív részt vállalt a Simicska-korszak utáni média újjáépítésében. De míg Fűrész korábban főleg „szakemberként” tett a dolgát, újabban egyre komolyabb szerep jut neki a pénzügyekben.

A Kód már magában elég jól megy: annak ellenére, hogy a piac más szegmenseiben nem igazán van jelen, a 19 főt foglalkoztató cég 2017-ben 208, 2018-ban 252 millió forint adózott eredményt hozott össze, és alighanem a tavalyi évet is erős pluszban zárták. 2019 eleje óta aztán Fűrész érdekeltségébe került a Századvég Gazdaságkutató Zrt. is, ami évek óta stabilan 100 millió feletti adózott nyereséget termel. És az igazi gurítás csak ezután következett: Fűrész tavaly megalapított egy új Századvég-céget, Századvég Konjunktúrakutató Zrt. néven, és ez az alapítás olyan jól sikerült, hogy a cég a napokban az alapítvánnyal közösen

egy elég masszív, 9,3 milliárd forintos keretszerződést kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, 2022-ig. Fűrész és G. Fodor konfliktusa tavaly novemberben kezdett eldurvulni. Van aki szerint a Kódnál többen elbízták magukat, elavult adatbázisokat használtak, ezért mentek félre a számok, a vitából mégis Fűrész jött ki jobban, aminek két oka lehetett: egyrészt a nyilvánosságban már két éve G. Fodor testesíti meg a Századvéget, ő a látható elem, másrészt a kuratóriumi elnök többekkel is összeveszett, nem volt kellő támogatottsága a stábban, miközben Fűrész fokozatosan megkerülhetetlenné vált.

A magányos harcos

Azért messze nem annyi történt, hogy G. Fodort simán megfúrták, a vezetési stílusával és képességeivel tényleg voltak dolgok. Tarthatatlanná vált a helyzete - fogalmazott egy döntéshozó, aki ismeri az alapítvány viszonyait.

G. Fodor Gábor a 2000-es évek második felétől az ELTE Politikatudományi Intézetének oktatója volt, mikor Lánczi András elnök meginvitálta a Századvég Alapítványba. 2013-ban az alapítvány stratégiai igazgatójának nevezték ki, és egyre fontosabb politikai pozíciót szerzett a Fidesz értelmiségi holdudvarában. 2018-ban aztán őt választották meg az alapítvány elnökének, miután több meghatározó századvéges belépett a kormányba: Orbán Balázs a Miniszterelnökség államtitkára, György László az innovációs tárca államtitkára lett. De amíg megmondóemberként és politikamagyarázóként jól működött, vezetőként G. Fodor már nem állta meg a helyét.

G. Fodor Gábor 2019. szeptemberében Tarlós István oldalán Fotó: botost/444.hu

Bár az általa vezetett kormányzati hecclapban és a Századvég élén is szereti magát élharcosként beállítani („egy közösség természetes vezetője vagyok”), valójában G. Fodor nem igazán képes kézben tartani egyik szervezetet sem, nem jó csapatjátékos, inkább magányos harcos; öntörvényű, introvertált emberként írják le a környezetében. A többség elismeri képességeit és érdemeit is, sőt, kritikusai közt is van, aki szerint zseni, de nem tartják alkalmasnak vezető posztra.

Az biztos, hogy G. Fodor mindig is végtelenül lojális volt. Amikor például 2012-ben a Fidesz-körüli ifjak - a megboldogult „polgári underground” - még függetlenségüket hangoztatták vele szemben, ő már akkor 100%-os, színhús orbánistának vallotta magát, és egységre, hűségre szólított fel.

„A legtöbb újfideszes benyalja magát egy fejeshez, aztán ha az neadjisten' megbukik, keres újat. Ez a biztos út előre. Gábor nem dörgölődzik, ő kivont karddal kaszabol”

- dicsérte a think-tank világ egyik ismerője G. Fodort, aki helyezkedés helyett a médiában vívott bozótharccal igyekszik kiverekedni magának a tiszteletet. És G. Fodor tényleg mindent elvállalt, amire épp szükség volt: ha elemző kellett, elemzett, amikor a Simicska-ügy után lapot kellett csinálni, lapot csinált. Olykor egészen kínos pillanatokat is okozott elhivatottságával, például amikor Orbán különleges energiáiról, férfiasságáról, vagy egy „viktorjugend” megszervezéséről elmélkedett.

Agresszivitása („terminátor vagyok”) miatt Orbánnál is szerzett jó pontokat, még ha néhány éve a miniszterelnök meg is dorgálta ominózus elszólása ("a polgári Magyarország csak politikai termék") miatt. Miután botrány támadt lapjánál, amiért lealacsonyítóan írtak Tóbiás József feleségéről, és az ELTE etikai bizottsága elítélte, egyetemi karrierjét teljesen el is engedte.



De mivel nem volt igazi pártfogója, és a hátországban mozgolódó fideszes értelmiség többségével ellentétben vidéki (szikszói), G. Fodor sosem volt igazán beágyazva a rendszerbe, kapcsolati hálója is gyér, ellentétben egyik ellenlábasával, a korábban szintén a Századvégben építkező - végül a Figyelőhöz, majd a XXI. Század Intézethez távozott, jelenleg épp az MTVA-val szerződött - Lánczi Tamással. Neki apja, Lánczi András érdemei miatt sok mindent elnéznek a Fidesz-világban, Orbán állítólag olykor össze is keveri a két Lánczi keresztneveit.

Orbánt kérte, hogy maradhasson

Balra Lánczi András, jobbra G. Fodor Gábor

És elszigeteltségében G. Fodor túlvállalta magát: a Hír TV-ben műsort vezet, szerepel is, harciasan vitatkozik, ágaskodik, közben lapot szerkeszt, viszont nem maradt figyelme az alapítványt igazgatni. Márpedig a Századvéggel szemben elvárás, hogy istállóként - „fideszes műhelyként”- is működjön, és kitermeljen erős embereket a kormányzati utánpótláshoz.

Az elmúlt két évben a Századvég ehelyett harcias politizálással, látványos bénázással szerzett magának figyelmet a nyilvánosságban: miután kirúgták a Századvég folyóirat komplett szerkesztőségét, nem építettek új lapot, szakértőik komikus nyilatkozatai sorjáztak a médiában, jogi szakértőjük, Lomnici Zoltán pedig tavaly az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb elemzői produkcióját nyújtotta, amikor a szájába adott szavakkal is meggyűlt a baja.

A belső kutatásokon túl a Századvég tevékenysége újabban kimerül abban, hogy semmitmondó beszélő fejeket vezényeltek ki a különböző fideszes médiumokba. A Fidesznek pedig most fontos lenne rendet vágni a háttérintézmények között: Schmidt Mária XXI. Század Intézetéből gyakorlatilag mindenki felmondott (kimenekült), a Nézőpont Intézetben pedig nincs elegendő szellemi kapacitás érdemi elemző-tanácsadó munkához, inkább médiafigyeléssel és kommunikációval foglalkoznak, és Habony egyébként sem látja őket szívesen a stáb körül.

G. Fodor azért nem biztos, hogy teljesen kegyvesztett lesz, legalábbis van olyan várakozás, hogy „érdemei elismeréseként” megtarthat valamilyen pozíciót, de egy sorral hátrébb.

Az ilyen karakterekről azért gondoskodni szokott a rendszer, mert ezzel irányt mutat az elvárásokat illetően az új generációknak is. Egy beszélgetőpartner úgy tudja, G. Fodor levelet írt a miniszterelnöknek is, amiben kérte, hogy ne mozdítsák el a helyéről, illetve hogy megtarthasson valamit pozícióiból.

Az még nem világos, hogy ha formailag is kimozdítják, akkor ki kerülhet G. Fodor helyére - Fűrész felmerülhet, Lánczit is emlegetik, bár ő kevésbé valószínű, de reális forgatókönyv az is, hogy a holdudvarból, de a Századvégen kívülről hoznak új embert a rendszerbe, és vele szervezi újra a tevékenységet.

Az biztos, hogy még a nyáron hozzálátnak az átalakításhoz, őszre végleges formát kell öltenie a gépezetnek.