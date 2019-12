Lecseréli a kormány a londoni nagykövetet

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Szijjártó Péter külügyminiszter Kumin Ferencet jelölte a londoni nagyköveti posztra - erősítette meg a külügy az atv.hu-nak az értesülést, amelyet először a Népszava közölt.

Az előző nagykövetet három éve nevezték ki: Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt a Habony Árpádot követte Londonba, akinek egyik legfőbb bizalmasaként volt ismert a Századvégnél is. De az még ezek után is kicsit meglepőnek nevezhető, hogy maga a nagykövet jegyezte be Nagy-Britanniában Habony új nemzetközi hírügynökségét. Az pedig augusztusban derült ki, hogy Szalay-Bobrovniczky egyik cége, a Magyar Vagon Zrt. két közös vállalatot is alapított a Transzmashholding orosz metrógyár svájci leányvállalatával.

2014-es olvasói lesifotó egy Londonba tartó gépre várva: Habony és - valószínűleg - Szalay-Bobrovniczky

Kumin Ferenc a hivatalos életrajza szerint szintén sok időt töltött a Századvégnél, 2002-től tíz éven keresztül foglalkoztatták különböző pozíciókban, a végén mint vezető elemzőt. Előtte a Közgázon és a CEU-n végzett politológiát, 2013-ban doktorált is. Közben Sólyom László idején a Köztársasági Elnöki Hivatalban a stratégiai és kommunikációs főosztály vezetője volt. Az utóbbi években néhány emlékezetes médiapillanattal tarkított diplomatáskodás következett: