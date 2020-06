Sötét parkolási ügyek, orosz hírszerzők és állami segítség az államot károsító gázbizniszhez - ezek voltak a 444 legjobb cikkei

Amikor 2013 tavaszán elindult a 444, az első nap körülbelül 66 ezer ember nézte meg. Idén márciusban, miután kitört a világjárvány 800 ezer ember olvasta rendszeresen a 444-et. Az elmúlt hét évben több mint 150 ezer anyagot publikáltunk, az elmúlt hetekben ezek közül segítettetek kiválasztani, hogy melyik volt a hét legjobb. Minden évből egyet.

Igazán alapos, nagy anyagot készíteni sok időbe telik, sok ember kell hozzá, ezért sok pénzbe is kerül. Egy-egy nagyobb nyomozásunkon hónapokig dolgozunk, az ilyen munkát pedig nagy részben az teszi lehetővé, hogy sokan, az elmúlt években összesen több tízezren támogattátok és támogatjátok most is a 444 szerkesztőségét.

A pénzt, amit tőletek kapunk ezekre a kiemelt anyagokra, azon belül is a munkatársaink fizetésére költjük.

2019-ben a 444 összes bevételeinek 30 százaléka származott az olvasóktól, ebben benne vannak a támogatásaitok, a könyveladások, rendezvények. Ahogy idén tavasszal a világjárvány nyomában hónapokra leállt az élet és a gazdaság, úgy omlott össze a reklámpiac is, ahonnan a 444 bevételeinek nagy része származott. Ebben a helyzetben végképp csak rátok számíthatunk, az újság jövője rajtatok múlik.

Ezért kérünk arra, hogy ha teheted támogasd rendszeresen a szerkesztőséget!

A hét év hét legjobb cikke pedig a szavazataitok alapján a következő:

Interjú az áfacsalásokról és az adóhivatal szerepéről Horváth Andrással, aki azután hagyta el a munkahelyét, hogy több általa kezdeményezett vizsgálatot leállítottak.



Megrázó cikk a tanítványait és más rá bízott gyerekeket szexuálisan kihasználó S. tanár úrról.



Oknyomozó cikkben tártuk fel, hogyan csinált óriási pénzeket a MET nevű gázkereskedő cég állami segítséggel, de az állam kárára.



A Vizoviczki László felemelkedéséről, bukásáról és politikai kapcsolatairól szóló cikksorozatunk (első, második, harmadik rész) az év egyik legmeghatározóbb anyaga lett.



Ferencvárosban egy politikusokból, vállalkozókból álló csoport egyfajta árnyék önkormányzatot működtetve szervezetten szívta le a kerület forrásait és konvertálta a közvagyont magánvagyonná. Az ő tevékenységüket mutatta be a 444 tényfeltáró sorozata.



Az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének családja, és egy, az orosz szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozott üzletember is magyar papírokat kapott a letelepedési kötvényprogramban. 2018-ban egész éven át nyomoztunk, hogy bemutassuk, pontosan milyen figurák előtt nyitotta meg pénzért Magyarország és Európa kapuit a kormány. (Első rész errefelé.)

2010-ben a Fidesz átvette a hatalmat a budapesti parkolásban is. Látszólag leszámolt a Demszky-korszak parkolási nagymenőivel. Filmünk azt mutatja be, hogy a látszat ellenére az MSZP és a Fidesz továbbra is együtt tartják fent azt a 25 éves rendszert, aminek köszönhetően a parkolásból származó milliárdok szinte teljesen eltűnnek, és közben Budapest belefullad a parkolási káoszba.