Megnyitotta hongkongi irodáját a kínai állambiztonság

Szerdán meg is nyitotta irodáját Hongkongban a kínai állambiztonság, vagyis mostantól hivatalosan is kínai ügynökök ténykedhetnek Hongkongban, ahol július 1-én lépett hatályba az a nemzetbiztonsági törvény, amit már nem is a város törvényhozása, hanem a kínai kommunista párt vezetésének döntéseit láttamozó pekingi parlament hagyott jóvá.

Ebben az épületben dolgoznak szerdától a pekingi államvédelmi ügynökök, akik július 1-től már véleményük hangoztatása miatt is letartóztathatnak és Kínába hurcolhatnak hongkongiakat. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Vagyis a gyakorlatban véget ért Hongkong már csak papíron létező autonómiája, bár a városállam visszaadásáról Nagy-Britanniával kötött szerződés alapján még 2047-ig demokratikus jogrend szerint, pekingi beavatkozástól mentesen kéne működnie.

Carrie Lam, Hongkong kormányzója ugyan ragaszkodik hozzá, hogy a törvény "nemzetbiztonsági törvényhez képest viszonylag enyhe", és hogy a hongkongiak "fenyegetés és támadás nélkül gyakorolhatják jogaikat és szabadságaikat", valójában már a törvény hatályba lépésének első napján tartóztattak le azért embereket, mert transzparenseken Hongkong szabadságát követelték.

Most pedig a kínai állambiztonság is megnyitotta irodáját, hogy a hongkongi hatóságokat kihagyva közvetlenül is akcióba léphessen az új törvény alapján akár terrorizmussal is vádolható demokráciapárti hongkongiak ellen. Az állambiztonság egyelőre csak ideiglenes irodákat foglalt el egy szállodában Hongkong kereskedelmi negyedében, a Causeway Bayben. Az iroda ünnepélyes átadóján Lam mellett megjelent az iroda vezetőjének Pekingben kiszemelt keményvonalas Cseng Jang-hsziang is. (Via BBC)