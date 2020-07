Elszabadult a vírus Bolíviában, rendőrök keresik a holttesteket

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Egyre súlyosabb a bolíviai járványhelyzet, az elmúlt héten percenként három ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe, írja a Reuters. Április óta 3300 holttestet találtak a rendőrök csak La Pazban és El Altóban, 80 százalékuk valószínűleg a fertőzés áldozatának tekinthető.

A dél-amerikai országban óriási terhekkel szembesült az egészségügyi rendszer, a rendőrséget is a szakemberhiány miatt kellett jobban bevonni. Megfelelő védőfelszerelés híján eddig 527 rendőr fertőződött meg, egy rendőrségi vezető elmondása szerint sokan a saját kollégáik holttestét kénytelenek cipelni. Esetenként az utcán is halottakra bukkannak, nemrég pedig egy kiskorú is a betegség áldozatául esett.

A járvány miatt nemrég a választások elhalasztásáról is döntöttek, ami miatt tömegtüntetést tartottak El Altóban.

Tüntetés július 28-án a választások elhalasztása miatt Fotó: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency via AFP

Hivatalosan több mint 72 ezer fertőzöttet azonosítottak eddig a 11,5 milliós országban, a regisztrált halálozások száma pedig 2700. Más országokhoz hasonlóan valószínűleg mindkét adat elmarad a valóságostól.

Bolíviában több kormánytag is megfertőződött már, miközben a törvényhozás arra biztatja a koronavírusos betegeket, hogy kezeljék magukat mérgező, ipari fehérítővel.