Minden jel arra mutat, hogy a belarusz ellenzéki jelölt nem önszántából kérte a tüntetések visszafogását

Sok a kérdőjel akörül, önszántából ment-e Litvániába Szvjatlana Cihanouszkaja, aki Aljakszandr Lukasenka elnök kihívója volt a fehéroroszországi választásokon.

Cihanouszkaja hétfő délután bement a választási bizottság épületébe, hogy panaszt tegyen a csalások miatt - innentől kezdve munkatársa nem tudott kapcsolatba lépni vele. Kedden Linas Linkevicius litván külügyminiszter közölte a Twitteren, hogy Cihanouszkaja náluk van, biztonságban.

Aztán az ellenzéki jelölt két videóüzenettel jelentkezett, amelyekben úgy tűnt, visszalép a politikai vezető szereptől, de az ellenzék gyanúja szerint a videókat nem önszántából készítette. Kampánystábjának egyik tagja, Olga Kovalkova szerint valójában „nem volt más választása”, miután a belarusz hatóságok a korábban őrizetbe vett kabinetfőnökével, Marija Morozzal együtt kipakolták az országból.

Később Linkevicius arról beszélt a CNN-nek, hogy Cihanouszkaja hét órát töltött a választási bizottság épületében, ahol nem sok lehetőséget hagytak neki: vagy elhagyja az országot, vagy más következményekre kell számítania. Ebből az interjúból derült ki az is, hogy Cihanouszkaja gyerekei már korábban Litvániába érkeztek a fenyegetések miatt.

A Meduza orosz híroldal a videók elemzése alapján öt további érvet hozott fel amellett, hogy nem Cihanouszkaja saját gondolatai hangoznak el rajtuk.

1. Gyanús helyen jelent meg

Cihanouszkaja ezen a felvételen egy kanapén ülve arra kéri a Lukasenka ellen tüntetőket, hogy ne szálljanak szembe a rendőrökkel, ne kockáztassák az életüket, és tartsák tiszteletben a törvényeket.

Először is, írja a Meduza, a videót nem Cihanouszkaja csapata hozta nyilvánosságra, hanem a Telegram nevű titkosított alkalmazáson jelent meg, egy ellenzéket kritizáló csatornán. Itt 12 óra 56 perckor jelentették be, hogy hamarosan exkluzív részletekkel jelentkeznek, majd 13 órakor posztolták is a videót, amit a metaadatok alapján 12 óra 57 perckor szerkesztettek utoljára.

A csatornán május 29-én jelent meg az első poszt, aznap, amikor letartóztatták Cihanouszkaja vlogger-vállalkozó férjét, aki indulni tervezett az elnökválasztáson. Azonnal lejárató mémeket tettek közzé az ellenzékről.

2. A központi választási bizottság épületében vehették fel

A videón látható kanapét és hátteret összevetve más, korábbi felvételekkel úgy tűnik, hogy a központi választási bizottság épületében vették fel. Íme egy képkocka a videóból:

És két részlet olyan korábbi interjúkból, amelyek a központi választási bizottság elnökének irodájában készültek:

A Meduza szerint az első képen a háttérben látható az a kanapé, amin Cihanouszkaja ül a felvétel közben. A második fotón pedig a jobb oldalon látható újságíró éppen Cihanouszkaja helyét foglalja el. A Meduza arra jutott, hogy egy L-alakú kanapéról van szó, aminek az egyik fele mögött a fal, a másik fele mögött az ablak található. A második képen látszik, hogy az újságíró mögül szűrődik be a fény, akárcsak Cihanouszkaja esetében. Ráadásul a függöny is éppen ugyanolyan.

3. Pont akkor vették fel, amikor a választási bizottságnál járt

A metaadatok alapján a videót auguszuts 10-én 18 óra 38 perckor rögzítették, éppen akkor, amikor Cihanouszkaja a választási bizottság épületében járt. 16 óra 10 perckor ment be panaszt tenni a választási csalások miatt, az ügyvédje pedig 18 óra 55 perckor jött ki onnan. Ekkor azt nyilatkozta, Cihanouszkaja egyedül távozott, de egy másik kijáraton, azt pedig nem árulta el, hová ment.

4. Felolvasta az egészet

A másik videóban Cihanouszkaja arról beszél, hogy nagyon nehezen, de abszolút önállóan hozott egy döntést, amiért sokan elítélik, de „mégis csak egy gyenge nő maradtam, aki az elején is voltam”. Itt is arra kérte az embereket, hogy vigyázzanak magukra, és hozzátette, hogy a gyerekek a legfontosabbak az életünkben.

A Meduza szerint megrendezettségre utal, hogy Cihanouszkaja felolvassa a szöveget, és egyszer sem néz fel a papírból, ráadásul végig monoton hangsúllyal beszél. Más, korábbi felvételeken sokkal több érzelem volt a hangjában.

5. Két nagyon különböző videó ugyanazon a napon

Az egyik videón Cihanouszkaja maga tartja a kamerát, és egy fal előtt beszél, a másikon pedig szemből, vízszintesen filmezik egy kanapén ülve. A Meduza által letöltött metaadatok is nagyon eltérőek, ezért kicsi az esélye, hogy ugyanakkor, egyetlen kamerával készült volna a két felvétel, és utólag szerkesztették volna meg.

(Fehéroroszországban a vasárnapi választás óta új lendületet kaptak a hetek óta zajló tömegtüntetések, amikre a rendőrség erőszakkal csapott le.)