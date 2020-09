Mucsi: Vidnyánszky Attilának kellemetlen lesz az eszmélés arra, hogy mennyi kárt okozott

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Színház- és Filmművészeti egyetemen tanító emberek lejáratása, bemocskolása, az egy nagyon szomorú történet, jelentette ki Mucsi Zoltán az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Hozzátette:

„Az is nagyon szomorú, hogy úgy van beállítva, hogy az ott tanuló fiatalembereknek átmosták az agyát. Ezek nem három éves gyerekek. Ezek fiatal felnőtt gondolkodó gyerekek, akiknek van egy véleménye a világról.”

Mucsi felidézte Vidnyánszky Attila egy korábbi kijelentését, ami úgy szólt, hogy "nagyon kellemetlen lesz az eszmélés az embereknek, mikor rájönnek, hogy őket felhasználták."

„Azt gondolom, hogy Attilának is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott. Hogy megosztotta a színésztársadalmat,”

mondta. Vidnyánszky motivációját nem érti, folytatta, "ott volt a Kaposvári Egyetem, egy lehetőség volt, hogy kiderüljön, az ott tanuló diákok 15-ször képzettebbek, minden színház kapkod értük." De ez nem történt meg.

„Nagyon sokat tanítanak ezek a fiatalok a korosztályomnak. Hogy hogyan kell kiállni valamiért. És ezért drukkolok, hogy ez a kiállás ne legyen értelmetlen,”

mondta a beszélgetés végén. Mucsi szerint a hatalomnak is be kell látnia, nem mindig nekik van igazuk, van más vélemény is.