Trump kormánya megvonná az állami támogatásokat New Yorktól és két másik "anarchista várostól"

Anarchista városnak titulált három amerikai nagyvárost Donald Trump kormánya, amelyektől megvonna minden szövetségi támogatást - írja a BBC. New York, Portland és Seattle azért nem érdemel állami pénzt a kormány szerint, mert az elmúlt hónapok tüntetései alatt nagyon megugrott a bűnözés, a városok vezetése pedig nem tesz eleget az állampolgárok védelmében. Erről William Barr, Trump igazságügyi minisztere adott ki közleményt hétfőn.

Mindhárom városban, ahogy több amerikai városban is azután kezdődtek erőszakba is forduló tüntetések, hogy Minneapolis-i rendőrök megölték George Floyd-ot, egy fegyvertelen fekete férfit. A Black Lives Matter mozgalom vezette tüntetéseket több helyen fosztogatások kísérték, a tüntetések pedig mindhárom, Barr által említett városban a mai napig tartanak.

A tüntetők több helyen is összetűzésbe kerültek a rendőrökkel és jobboldali ellentüntetőkkel, milicistákkal. Ezeknek a konfliktusoknak már több halálos áldozata is van, Portland-ben egy Trump támogató ellentüntetőt lőttek le szeptember elején, Kenosha városában pedig egy Trump-párti milicista lőtt le három tüntetőt augusztus végén. Seattle belvárosában több hétig egy autonóm zónát is létrehoztak a tüntetők, amelyet aztán, több lövöldözést követően a rendőrség felszámolt.

Trump kampányának fontos eleme, hogy a zavargásokért a városok demokrata vezetését, vagy akár magát a demokrata elnökjelöltet, Joe Bident tegye felelőssé, magát pedig úgy állítsa be, mint aki helyre akarja állítani a rendet. Ennek részeként Portland városába például szövetségi ügynököket küldött az ottani tüntetések felszámolására, amivel viszont sok beszámoló szerint csak nőtt a feszültség a városban.

New Yorkban a BBC cikke szerint leginkább amiatt történt több lövöldözés és gyilkosság az elmúlt hónapokban, mert a járvány miatt több, a szegényebb negyedek fiataljait célzó programot is meg kellett szüntetni.

William Barr szerint amíg a három város vezetése nem tudja garantálni a lakóinak biztonságát és nem tudja ellátni az alapvető feladatait, addig nem érdemes állami pénzt pazarolni rájuk.