„A Mondok egy minden hájjal megkent gazember, de itt ez kell”

„Mindig, ha meghallják valahol, hogy izsákiak vagyunk, akkor: »na, ti vagytok a bolondok«. Pedig nem vagyunk mi bolondok, csak próbálunk megmaradni” - mondta egy középkorú férfi az autójából kihajolva az izsáki Csokonai utcában, arról, miért választották vasárnap az 5500 lakosú városban újra polgármesterré a fideszes Mondok Józsefet, pedig jelenleg is büntetőügy zajlik ellene.

Még 2017-ben írta meg a 444, hogy Mondok egyik cége EU-s támogatásból vadászpanziót épített, majd az épületbe beköltözött a polgármester. Részben ezzel az üggyel összefüggésben most költségvetési csalással és közokirat-hamisítással vádolják, ezen kívül eddig annyi retorzió érte, hogy vissza kellett fizetnie a vadászházra kapott 35 milliós támogatást.

Mondok József, Izsák polgármestere. Fotó: Botos Tamás

Izsák a független Kutas Tibor nem egészen egy éves polgármestersége után ocsúdik újra a fideszes valóságra: Kutas, aki 2019 őszén szoros versenyben, 39 szavazattal verte meg Mondokot, a nyár elején lemondott, miután ismeretlenek betörték az autója szélvédőjét.

„A Mondok ebben a helyzetben simán csak vett volna egy új autót, sőt inkább vetetett volna egyet az önkormányzattal” – mondták a helyiek, akik egyöntetűen jóravaló embernek írták le az egyébként középiskolai matematikatanárként dolgozó Kutast, de mindenki hozzátette:

sajnos nem volt politikusnak való alkat.

Mondok József főleg a Facebookon kampányolt, ez például szeptember eleji közös képe Novák Katalin (akkor még csak) család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral, Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével és Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével. Fotó: Mondok József Facebook

Kutas lemondásához a betört szélvédő mellett egy koronavírussal kapcsolatos félreértés is vezethetett. A polgármester márciusban levelet kapott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól, miszerint egy 69 éves izsáki asszony koronavírus-fertőzött lett, a polgármester posztolt is erről a Facebookon, természetesen az érintett személy megnevezése nélkül. A településen viszont hamar híre ment, ki lehet a beteg, az asszonyt ráadásul közben haza is engedték a kecskeméti megyei kórházból, és meg is kapta a háza ajtajára a piros hirdetményt a hatósági karanténról.

Másnap kiderült, mégis negatív az asszony koronatesztje, és Kutas hiába tudatta ezt is a Facebookon a város lakosságával, addigra már híre ment a dolognak. Az asszony májusban meghalt, fia a Bács-Kiskun megyei lapban, a Petőfi Népében nyilatkozott arról, hogy a polgármester posztja után az izsákiak kiközösítették az anyját, barátnői elfordultak tőle, ők lettek a „koronás család”, még az unokáit is „kis koronásoknak” csúfolták az utcán. „Hiába nem volt koronavírusos, hiába gyógyult fel tüdőgyulladásából, meghalt. A bánat vitte el” – mondta az asszony fia a Petőfi Népe június 15-én megjelent cikkében. Kutas autójának szélvédőjét június 16-ra virradó hajnalban rongálták meg.

Fotó: Szász Zsófia

„Minden a kapcsolatokról szól ebben az országban. A Mondok minisztereket vadásztat, Orbán Viktorhoz van bejárása, azért ő el tud intézni dolgokat”

– válaszolták az egyik izsáki kocsma vendégei arra, miért jó, hogy végre megint az Izsákot 1998 és 2019 között is irányító fideszes lesz a polgármester.

Egy vendég, aki az egyik Mondok-cég alkalmazottja is, azt mondta, Mondok József nagyon jó főnök, el lehet vele beszélgetni, nem hordja fenn az orrát, pedig a rendszerváltás után komoly vállalkozásokat épített fel a városban és környékén. Szerinte ráadásul Mondok a vadászházzal sem csinált semmi törvénytelent, azért költözött csak be a vadászpanzióba, mert korábban sokszor betörtek, és elvitték a díszagancsokat a falakról, ráadásul a környéken nem Mondok cége az egyetlen, amelyik úgy épít EU-s pénzből panziót, „hogy az aztán fizetővendéget nem igazán lát”.

„Sokan csinálják ezt, csak ő polgármester is volt, neki voltak rosszakarói.”



Mondok kihívója, Varga István képviselő választási plakátja. Fotó: Szász Zsófia

„Izsák jobboldali város, azt is tudni kell. Itt a rendszerváltás előtt a kommunisták akkora kárt okoztak, hogy azt 100 alatt sem lehet helyrehozni” – mondta a férfi, aki szerint Mondok újraválasztásával igazából csak helyreállt a rend.

Azt nem tudni biztosan, hogy maga Mondok terjesztette-e a pletykát, de Izsákon elterjedt, hogy igazából már vége is van a politikus büntetőügyének, és minden vádpont alól tisztázták. Ottjártunkkor is ezzel jött a legtöbb, Mondokkal szimpatizáló izsáki, holott az eljárás még tart a kecskeméti bíróságon.

A városban jócskán voltak olyanok is, akik szerint Mondok sokat változott az utóbbi 30 évben, és nem az előnyére. „Én ismertem gyerekkorában, emlékszem, ahogy a hátán zsákokat cipelt, dolgozott” – mondta egy asszony a városközpontban. „De ami lett belőle, ahogy most elő szokta adni magát, az nem nagyon tetszik. Őszintén szólva meg is lepett ez az eredmény, olvasom a kommenteket az interneten, írják több helyen, hogy szégyen, hogy megválasztották az izsákiak újra ezt az embert, és az gondolom, hogy valahol tényleg szégyen ez.”

Fotó: Szász Zsófia

A kocsma vendégei közül viszont azok sem csodálkoztak, akik egyébként nem szeretik Mondok Józsefet, szerintük, amióta világ a világ, az olyan gátlástalan, de agilis alakok boldogultak legjobban a politikában, mint Mondok József. „Volt olajmaffia, volt bormaffia, most közbeszerzés-maffia van. A pénzről szól itt minden” – mondta egyikük, aki szerint tény, hogy sokat fejlődött a város Mondok József 21 évnyi polgármestersége alatt.

Ahogy az autós is megjegyezte a Csokonai utcában: