Hétvégi olvasnivaló az utolsó járványszakértőtől a nagyon nehéz számokig

VÉLEMÉNY

Illusztráció: Kiss Bence/444

Müller Cecília, a kormány utolsó járványszakértője – Szurovecz Illés cikke arról, hogy míg tavasszal még orvosok, virológusok, matematikusok gondolkodtak együtt a kormánnyal és keresték közösen a legjobb megoldást, ma vmár ugyanezek az emberek a partvonalon túlról kiabálhatják csak egyre elkeseredettebben a véleményüket, és hogy baj lesz. Müller viszont maradt a helyén.

Fotó: JOHANNA GERON/AFP

Orbánnak ellenség kellett, éppen egy mesekönyv akadt a keze ügyébe – Plankó Gergő a miniszterelnökről, akinek már egy mesekönyv elleni küzdelem is kapóra tud jönni politikai céljaihoz. A Meseország mindenkiével jöhet egy újabb kisebbségi csoport, a homoszexuálisok elleni műbalhé.

NEHÉZ SZÁMOK

A lenyúlt nyugdíjvagyont is megmozgatták Orbánék, hogy kisegítsék a kedvenc bankjukat – Sarkadi Zsolt több éven át írt és szerkesztett cikkében azt tárta fel, honnan tudott az FHB 2012-ben behúzni 30 milliárd forintot. Spoiler: az FHB-t akkor Orbán Viktor akkori kedvenc bankárja, Spéder Zoltán vezette.

Fotó: BORSOS MATYAS/foto: Borsos Matyas KKM

Úgy veszünk nyugati LNG-t, hogy közben még több orosz gázt vásárolunk – Magyari Péter írta meg, hogy úgy veszünk Horvátországból cseppfolyósított gázt, hogy a Magyarországra érkező gáz sosem fordul meg Horvátországban, és nem is cseppfolyós. Hanem Oroszországból, vezetéken keresztül érkezik, és Ukrajna felől lép be az országba. Az oroszokon kívül az egész kavarást intéző magyar és horvát üzletemberek és politikusok járnak jól,

ITTHON

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az állam segít elvenni a földeket, ha a tulajdonosok nem akarják napelemes cégnek adni – A magyar klímaharc alulnézetből. Ha csendesen is, de már itthon is zajlik a zöld forradalom, amiben a kormány az egyik főszerepet a naperőműveknek szánta. A megújulós támogatásokra egyre többen mozdulnak rá, és ahogy az itt bemutatott történet is mutatja, az állam beruházási célterületté nyilvánítja annak is a földjét, aki nem akar rajta napelemparkot.

Ilyen az, amikor nem viccel a Kutyapárt – Pert indítanak, mert a XII. kerületi önkormányzat hónapok óta nem enged betekintést azokba az iratokba, amikből kiderülhetne, hogy miért fizet tízszer annyit egy parkolási szoftveres cégnek, mint a szomszédos kerület.

Egy csuklósérült beteget látnak el a VIII. kerületi Fiuemi úti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központban 2017. január 31-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A háziorvosnál jött a meglepetés, hogy nincs is társadalombiztosítása, pedig havonta fizeti – Olyan bürokratikus rémálma talán még Kafkának sem volt, hogy a háziorvos közli vele, nincs társadalombiztosítása, pedig ő biztosan tudja, hogy minden hónapban fizeti, ahogy kell. Még ennél is súlyosabb eseteket mutattunk be egy olyan cikkben, aminek elolvasása után minden magyar munkavállaló szalad leellenőrizni, hogy ugye nála minden rendben.

COVID MÁSHOL

Tánc egy vuhani parkban Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Kína nyerésre áll a koronavírus ellen – Több mint egy hónapja nem terjed a vírus az országon belül, október elején szabadon lehetett utazni az évi rendes nagy vakációra. És a számok valószínűleg stimmelnek.

Fotó: VALERY HACHE/AFP

Olaszországban nem akarnak újra holttestekkel megrakott konvojokat látni – Nőnek az esetszámok, és a második hullámot nem ússzák meg a déli régiók sem. A kormány nagyon szigorú, új intézkedésekkel próbálja elkerülni az újabb katasztrófát és azt, hogy újra le kelljen zárni az országot.

SZABADIDŐ

Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

A homofób bíborosok nagy része meleg, és ez csak a jéghegy csúcsa – Magyarul is megjelent a könyv, amely példátlan mennyiségű kutatás után feltárta a homoszexualitás meghatározó jelenlétét a katolikus főpapok között. A jelenség okai és következményei jóval túlmutatnak Rómán.

Sir David Attenborough szomorúan belenéz a kamerába

Attenborough: Nem romba döntöttük, hanem elpusztítottuk a világunkat – Megnéztük a 94 éves természetvédő filmjét, amiben összegezte élete minden tapasztalatát. „Tízezer éve a természet korlátai határozták meg, hogy élünk, és ennek ismét így kell lennie.”

Fáklya utca 4., Mező Imre Vezetőképző KISZ-iskola (KISZ-tábor), beatzenészek központi szervezésű találkozója állami vezetőkkel. Hátul középen Presser Gábor, mellette Zorán Sztenanovity, tőle balra Frenreisz Károly, az előttük levő sorban Németh Gábor, Bródy János, Várkonyi Mátyás, Benkő László (félig takarva), Molnár György. Fotó: Urbán Tamás

„Mi a francnak olyan neveket adni együtteseknek, hogy Orgazmus vagy URH vagy Bizottság?” - És megnéztük Almási Tamás 1981-es, Sok húron pendülünk című filmjét, ami most került fel az internetre. Ezekben a kultúrharcos időkben, amikor az SZFE-t éppen bedarálják különösen fontos tisztában lenni azzal, hogy ez mindig így ment.



Divatőrület: ki az a hülye, aki lelkesen elrohan, hogy vegyen magának egy Lidl-színű, Lidl-logós edzőcipőt, és főleg miért? – Rikító színek, lengyelpiacos minőség, egy diszkont szupermarket logója, de megvesznek érte. Szily László riportja a dropról.