Októberre rosszabb lett

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szeptemberben azt jósoltuk, hogy októberben rosszabb lesz. Rosszabb lett. Egyre rosszabb.

És még hol van a vége! A tesztelési kapacitás korlátai miatt nincs reális képünk a járvány aktuális állásáról, de az, hogy lassan már minden negyedik elvégzett teszt pozitív, tragikus jövőt vázol.

Rendkívüli ütemben emelkedik a halálozások száma is, az elmúlt három napban összesen 120-an vesztették életüket.

A helyzet Európa-szerte drámai. Angela Merkel német kancellár ma kijelentette, hogy "ez így nem mehet tovább", Belgiumban meg már attól tartanak, hogy mindjárt kifogynak az intenzív ágyakból.

Egyre rosszabb

Hétfőn újabb 47 halálos áldozatot jelentett az operatív törzs, így a hosszú hétvége három napja alatt 120 magyar vesztette életét covid-betegségben. A regisztrált fertőzöttek száma is megugrott. Vasárnap rekordszámú elvégzett tesztet jelentettek, ennek eredményeként rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak. Aznap csaknem 19 ezer elvégzett teszttel mutattak ki 3149 fertőzöttet. Vagyis a rekordszámú teszt ellenére is 16,63 százalék volt a pozitív tesztarány, ami rekordérték volt. Egészen máig, mert hétfőn alig több, mint tízezer teszttel 2316 fertőzöttet azonosítottak, ami már 23 százalék fölötti pozitívarányt jelent. Magyarán nagyjából minden negyedik letesztelt fertőzöttnek is bizonyult. A WHO ajánlása szerint akkor tekinthető elégségesnek az elvégzett tesztek száma, ha a pozitív tesztek aránya nem haladja meg az öt százalékot. Szlovákiában a múlt hét végén a lakosság tömeges tesztelésébe kezdtek, eddig 136904 emberen végeztek akut fertőzés kimutatására alkalmas antigén gyorstesztet, így értek el 3,87 százalékos pozitív tesztarányt.

A járvány berobbanásával egyre nagyobb az ellátórendszer terhelése is. A hivatalos adatok szerint aktuálisan 2602-en szorulnak kórházi ellátásra, közülük 233-an gépi lélegeztetésre. A kiskunhalasi járványkórház hamarosan megtelhet, Kásler miniszter vasárnap hat újabb vidéki kórházat jelölt ki a fertőzöttek kezelésére.

Vegyenek maszkot, az ég szerelmére!

Az egyre csak romló járványhelyzetre a kormány csütörtökön azzal reagált, hogy bő másfél hónappal a második hullám kezdete után kötelezővé tette a maszkviselést a sportrendezvényeken, ahova továbbra is korlátlan számban engednek be nézőket. A friss szabályt azonban még a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivőjének sem sikerült maradéktalanul betartania - igaz, Farkas Örs utóbb azzal védekezett, hogy amikor pont nem fényképezkedett, akkor volt rajta maszk.

Apropó, futball: Lövei Csaba, a nyíregyházi önkormányzat képviselője szerint az NBII vasárnapi rangadója előtt és után a rendőrség tétlenül nézte, ahogy több száz debreceni ultra maszk nélkül, hangosan ordibálva vonul nagy csoportban keresztül a városán. A csütörtökön kiadott kormányrendelet ugyan a sportrendezvényeken kívül a tüntetésekre is vonatkozik, ám az ultrák vonulása nem számít sem tüntetésnek, sem sportrendezvénynek.

Pedig ha valamire rájött az emberiség az elmúlt csaknem egy évben az az, hogy a helyesen viselt maszk működik. Minden adat erre utal. A kutatások összesítése alapján a többrétegű szövetmaszkok, pláne, ha többféle anyagból készülnek, nagyon hatékony védelmet jelentenek a nagyközönségnek mind a fertőzés terjesztése, mind a megfertőződés ellen. Nem véletlenül teszi kötelezővé egyre több európai ország a maszkviselést még szabadtéren is.

A járvány terjedésének korlátozása maszkviseléssel már csak azért is fontos volna, hogy megakadályozzuk a fertőzés betörését az időseket ellátó intézményekbe. Ha ugyanis a járvány bejut egy ilyenbe, pillanatok alatt szétterjedhet a legveszélyeztetettebbek között. Ez történt most a Baross utcai idősek otthona Csokonai utcai telephelyén, ahol a főváros most ezért vizsgálatot rendelt el, és fel is függesztették az intézmény vezetőjét.

Mindenkit utolérhet

"Nem gondoltam volna, hogy velem ez történik. Tartottam a koronavírustól, de nem féltem tőle" - írta a Facebookon Borbély Lénárd, Csepel 39 éves polgármestere, miután azon merengett, hogy ismer magánál sokkal idősebb fertőzötteket, akik könnyedén átvészelték a megbetegedést. Ehhez képest ő, aki saját bevallása szerint minden nap sportol és szedi a vitaminokat, szombaton már beszélni is alig tudott, annyira nem kapott levegőt, és most is csak azért van valamivel jobban, mert kap oxigént. Más híres betegekről is értesültünk, Delhusa Gjon kórházba került, és valószínűleg az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter is elkapta a vírust.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere oxigénnel lábadozik.

A nap legérdekesebb fertőzéses híre mégsem hírességekről, hanem olyanokról szól, akik az első után a második hullámban is megfertőződtek. Világszerte tíznél kevesebb dokumentált esetről tudunk, de Müller Cecíila tisztifőorvos mai "tájékoztatóján" futólag elejtette, hogy Magyarországon több ilyen eset is van.

Az USA-ban már a harmadik hullámnál tartanak



Donald Trump nagy pechjére az Egyesült Államokat már a novemberi választás előtt elérte a járvány harmadik hulláma. Az USA-ban a tavaszi után nyáron jött a második hullám, de most vasárnap minden eddigi rekord megdőlt: 392565 fertőzöttet azonosítottak egyetlen nap alatt. A halálozási rekordtól egyelőre messze elmaradnak, augusztus 13-án 11600-an vesztették életüket, most hatezer fölötti a napi halálozások száma. De az eddigi tapasztalatok alapján a halálozások számának felfutása 4-6 héttel követi a fertőzések számának megugrását. A trendek alapján november közepétől lehet ebben drámai növekedésre számítani.

Németországban is drámai sebességgel terjed a járvány, de annyira, hogy az ország kancellárja nyilvánosan ismerte el, hogy az eddig tett intézkedések nem elégségesek. "Ez így nem mehet tovább" - mondta, és országosan egységes intézkedések kidolgozását sürgette. Belgiumban, a járvány második hullámának legsúlyosabb európai gócában pedig hamarosan kifogyhatnak az intenzív ágyakból.

TL:DR

Hegyi Enikő Anna tragikus történetében a covid ugyan csak mellékszereplő, nem a fertőzés miatt vesztette el meg nem született gyermekét. De megfertőződött, így megtapasztalhatta, hogy mivel kell szembesülnie egy ellátásra szoruló betegnek, ha csak a gyanúja is felmerül a fertőzöttségnek.