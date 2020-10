Csodafegyver a vírus ellen: szellőztetés

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

56 újabb koronavírusos halott, közel 3200-an kórházban.

Név nélkül már fideszes képviselők is szigorítást szeretnének.

Szabadulna a kormány a felesleges lélegeztetőgépektől.

Éttermekben is hordani kell a maszkot.

Látványos ábrák mutatják a vírus elleni csodafegyvert: a szellőztetést.

A 444 járványügyi hírlevele.

Továbbra is magas az áldozatok száma, csütörtökön éppen 56, a héten eddig már 209. A második hullám magyar halálozási aránya európai szinten is magas, bár most már a cseheken kívül a belgák is elhúztak mellettünk. Az egészségügyre nehezedő nyomás is nő, közel 3200-an vannak kórházban, és 255-en lélegeztetőgépen.

A szokásosnál több tesztet jelentettek (15 ezret), de 14 százalékban még mindig pozitívak. Vagyis ennél is többre lenne szükség a fertőzés terjedésének nyomonkövetéséhez. A mentők régóta nem tudják időben levenni a mintákat, ezért most orvostanhallgatókat is bevonnának a tesztelésbe.

Szabolcsban kórházi munkára rendelik be a háziorvosokat

Életkorra való tekintet nélkül. Ők így hiányozni fognak a háziorvosi ellátásból.

Hétfőtől az éttermekben és a szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszk

Csak akkor szabad levenni, amikor az ember eszik-iszik.

Fideszes politikusok is zúgolódnak az enyhe járványügyi intézkedések miatt

Többen név nélkül panaszkodtak a hvg.hu-nak.

Az operatív törzs nem árulja el, melyik kórházban, hány covidos beteget ápolnak

Hiába próbálta Hadházy Ákos képviselő közérdekű adatigényléssel megtudni.

Lezárták a Szent Margit Kórház sebészeti osztályát

52 beteg, 11 nővér és 10 orvos fertőzött.

A tanárok arra panaszkodnak, hogy nem tesztelik őket, és ha van is, lassú a kontaktkutatás

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felmérésében a válaszadók 74 százaléka azt mondta, nem érzi magát biztonságban. A szakszervezet hibrid oktatást javasol.

A külügy szabadulna a felesleges lélegeztetőgépektől

A hírek szerint nyolcezret adnának el, vagyis a teljes, több százmilliárd forintos készlet felét.

Rétvári Bence és Toroczkai László is koronavírusos

Mindketten jól vannak.

Zárlat

A napokban Németországban és Franciaországban is visszatér a kijárási korlátozás, és bezárnak szinte mindent, amit nem muszáj nyitva tartani. Ilyesmire eddig nem volt példa az európai második hullámban. Németország óvatosabbnak tűnik, a számok alapján náluk jobb a helyzet.

Az elmúlt egy hétben a napi halálozási átlag egymillió főre: Németországban 0,6, Franciaországban 3,8 (Magyarországon 4,9).

Az elmúlt egy hétben a napi átlagos regisztrált fertőzésszám egymillió főre: Németországban 152, Franciaországban 608 (Magyarországon 235). Bár ennek mindenhol egyre kisebb az információértéke.

Franciaországban háromezren vannak intenzív osztályon, Németországban 1600-an.

Az iskolák mindkét országban nyitva maradnak, de Franciaországban a gyerekek számára is kötelező lesz a maszkviselés.

Szellőztetni, szellőztetni

Látványos ábrákon mutatta be az El País, hogyan csökkenthetjük a vírusterjedés kockázatát odahaza a barátainkkal, egy kocsmában és az iskolában. Tényleg érdemes átkattintani, de a lényeg:

Ma már tudjuk, hogy a koronavírus nemcsak cseppfertőzéssel, hanem a levegőben is terjed. Vagyis zárt terekben a távolságtartás és a maszk sem jelent teljes védelmet.

Nagyon fontos viszont a szellőztetés, ha úgy döntünk, hogy vendégeket fogadunk.

Hasonló a helyzet egy kocsmában is. A maszk valamelyest segít, de a legjobb, ha kinyitják az ablakokat, és limitálják az odabent tölthető időt.

Az iskolában a tanárok igazán veszélyesek, hiszen többet beszélnek, pláne, ha hangosan. A maszk segít, de hiába húzódik a gyerek a hátsó padsorba, ugyanúgy megfertőződhet. A legjobb fegyver itt is a szellőztetés.

Fotó: Daniel Bockwoldt/dpa Picture-Alliance via AFP

Fokozódik

Szombaton Ausztriában is szigorítanak, egyelőre nem tudni, hogyan. De az egészségügyi miniszter szerint az már kevés, ha hat fős gyülekezési limitet vezetnek be. (Magyarország halálozásban és pozitív tesztarányban is rosszabbul áll.)

Naponta közel 100 ezer ember fertőződik meg Angliában, derült ki egy 86 ezer fős felmérésből. A fertőzöttek száma kilenc naponta duplázódik.

Romlik a helyzet Olaszországban, egy nap alatt 25 ezer fertőzöttet regisztráltak, ötször annyit, mint a hónap elején. Ismét Lombardia a leginkább érintett, egy milánói kórházban összeomlástól tartanak.

Hat hónapos vészhelyzetet hirdetett a spanyol törvényhozás. A katalán kormány lezárta a tartomány határait, 15 napig tilos a ki- és beutazás. A madridi régióban pedig a következő két hétvégén lesz érvényben ugyanez.

Lengyelországban egy hónap alatt háromszorosára nőtt a március óta regisztrált fertőzöttek száma, átlépte a 300 ezret.

Több mint ötezer ENSZ-dolgozó lett koronavírusos a világjárvány kezdete óta. 64 halottról tudnak.

Tajvanon kétszáz napja nem fertőződött meg senki, de összesen is csak hét halálos áldozata van a járványnak. Ezt az alapos kontaktkutatásnak, a technikai eszközökkel felügyelt karanténnak és a maszkviselésnek tudják be.