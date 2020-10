Hétvégi olvasnivaló az amerikai elnökválasztástól az egészségügyünk állapotáig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

ITTHON

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Abba a gazdasági csapdába táncolt bele a kormány, amit a leginkább el akart kerülni – Nem mertek igazán költekezni Orbánék az első hullám alatt, nehogy elszaladjon a hiány. A második hullámban viszont már nem maradt sok mozgástér a válság kezelésére.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

45 percen át vitatkoztak Európa vezetői Orbánnal a „gender” szóról – Az október közepi EU-csúcson a magyar miniszterelnök vétóval fenyegetett egy Afrikával kötendő megállapodást, egyetlen szó miatt. A dán kormányfő volt a legharciasabb ellenfele. Végül Merkel oldotta fel a vitát. Titkos részletek egy pokolinak tűnő tárgyalásról.



A 2018-as titkos ellenzéki tárgyalások története – Leváltható-e a kormány szabad választásokon? Ezt a 444 Makro második számának alapkérdése, amiben Magyari Péter 80 oldalon keresztül ismerteti, miért hiúsult meg '18-ban az ellenzéki összefogás. Mit nézett be Simicska, miért volt az MSZP-DK paktum „a világ legszarabb megállapodása”, hogyan taktikázott Karácsony – minderről beszélgetünk a 444 első podcastjében.

EGÉSZSÉGÜNK

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Tényleg olyan jó itt, hogy irigyeljen minket a Nyugat? – A KSH demográfiai évkönyve alapján meglepő lenne. Öregszünk, fogyunk, betegeskedünk, és egyéb lehangoló adatok.

Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Egy karantén alatt elvetélt fiatal nő esete mutatja meg, mit tesz az ellátással, ha a betegnél a fertőzöttségnek akár csak a gyanúja felmerül – Hegyi Enikő Anna nyilvános Facebook-posztban mesélte el, milyen tortúrán kellett karanténból frissen szabadult betegként átmennie az őt ellátó kórházban. Az intézmény szerint csak a kommunikáció csúszott félre.



Előfordul, hogy a bíróságon hall először a szexuális felvilágosításról az anya, aki elhagyja a gyerekét – Felfüggesztett börtönt kapott a gödöllői nő, aki tavaly a szülés után a patak partján hagyta az újszülöttet. Az ülés végén a bírónő megjegyezte neki, hogy ha esetleg újra terhes lenne, akár őt is felhívhatja, ha kell, elmondja, mit lehet tenni ilyenkor.



AMERIKA

Az elnökválasztás eredményére várakozók a manhattani Times Square-en 2016. november 9-én, kora hajnalban. Fotó: Michael Reaves/AFP

Maréknyi állam miatt lehet napokig bizonytalan az amerikai elnökválasztás végkimenete – A járvány még tovább bonyolította az amúgy sem egyszerű amerikai választási rendszert. Pár kulcsfontosságú államban, amikben eldőlhet, hogy ki nyeri a választást, talán csak a választás után 5-6 nappal lesz végeredmény, amit aztán még meg is támadhatnak.



Mark Zuckerberg meghallgatása az albizottság ülésén, 2020 júliusában Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A techóriások sorsát is komolyan alakíthatja az amerikai választás – Októberben két nagyon fontos esemény is jelezte, hogy végleg elfogyhatott a politikai levegő az Amazon, a Google és a Facebook körül. Már a vállalatok feldarabolása is napirenden van, és egy demokrata győzelem alapvető változásokat hozhat a versenypolitikában.



K-K-EURÓPA

Fotó: Piotr Lapinski/NurPhoto via AFP

„Nem akartunk háborút, ezt a háborút az állam kezdte ellenünk” – Napok óta tartanak az abortusztilalom-ellenes tiltakozások Lengyelországban, amihez láthatóan sokkal szélesebb rétegek csatlakoznak, mint az előző évek hasonló megmozdulásaihoz. Ennek okairól, és a mozgalom hosszú távú lehetőségeiről beszélgettünk egy lengyel mozgalomkutatóval, és egy aktivistával, aki részt vesz a tiltakozás szervezésében.



A nyugdíjasok október 12-i minszki tüntetését fenyegető karhatalmista Fotó: STRINGER/AFP

Kudarcba fulladt a belarusz ellenzék nagy napja – A hétfőre tervezett általános sztrájk és az ország blokádja nem sikerült. De ez csak egy vesztes menet volt a lassan három hónapja tartó patthelyzetben.



MOZGÓKÉP

„Egyre kevésbé félünk, mert ennél félelmetesebb nem tud bekövetkezni” – Az október 23-i tüntetés napján követtünk végig SZFE-s hallgatókat, akik meséltek az egyetemfoglalásról, a mélypontokról és arról, hogyan tovább.

Fotó: Kiss Bence/444

Nem akarnak ők lenni a klímaváltozás első hazai áldozatai, ezért a támogatásokról is készek lemondani – Megnéztük, hogyan küzdenek a Homokhátságon az elsivatagosdás ellen.



Minden nép megkapja a maga sorozatát – A Patria bemutatja, milyen volt Baszkföld, mielőtt menő turistacélpont lett. Az ETA terrorszervezet által szétszakított baszk társadalom története, nagyon sok esővel.