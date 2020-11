Sokkal többen haltak meg Magyarországon október utolsó hetében, mint az elmúlt években ilyenkor

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ahogy halad előre a Központi Statisztikai Hivatal a magyarországi halálesetek feldolgozásában, úgy látszik egyre erőteljesebben a járvány hatása. A KSH a 44. hét (október 26-november 1.) adatait jelentette most. Október utolsó hetében 3027-en haltak meg Magyarországon. Ez nagyon magas szám, az elmúlt öt év átlaga 2386,2 volt.

A friss KSH-s adat szerint 27 százalékkal többen haltak meg a 44. héten idén, mint az elmúlt öt évben ilyenkor.

Miután ez gyorsjelentés, a számok utólag még emelkedni is szoktak. Így történt ez a 43. heti adatokkal is, utólag még 55 halálesetet regisztráltak. Már azon a héten is 19 százalékkal többen haltak meg, mint amennyi az előző öt év átlaga erre az időszakra.

A 44. héten 641-gyel több haláleset volt Magyarországon, mint az előző öt év hasonló időszakában.

A KSH nem tünteti fel a halálokokat a gyorsjelentésben, így nem tudni, hogy hányan hunytak el koronavírus miatt.

A 641-es számot ugyanakkor össze lehet vetni az operatív törzs napi jelentéseivel. A koronavirus.gov.hu-n elvileg egy nappal később számolnak be az áldozatokról, így az október 27.-november 2.-i adatokat néztük. A honlapon ezalatt a hét nap alatt 417 áldozatról számoltak be.

A különség a többlethalálozás és a hivatalos járványügyi adatok között 224. Ennek oka lehet az is, hogy az operatív törzs adatközlése is csúszhat, és nem kerül be a napi jelentésbe az összes, 24 órán belül elhunyt koronavírusos beteg. (A hétvégén próbáltuk megfejteni, mi lehet a halálozás múlt heti stagnálása mögött. A KSH még nem tart ennél az időszaknál az adatok feldolgozásában.)

Ha csak az operatív törzs által jelentett 417 áldozatot nézzük, a 44. heti összes magyar haláleset majdnem 14 százaléka kötődött a koronavírushoz. Miután a 45. héttől már a hivatalosan jelentett áldozatok száma is 600 fölött van, így ez az arány tovább fog nőni. A halálozások száma pedig a következő hetekben várhatóan 50 százalékkal is meghaladhatja az elmúlt 5 év átlagát.

2015 óta az idei lesz a leghalálosabb ősz. Amennyire most előre látszik, szeptember-novemberben 6500-zal több halálos áldozat lehet az ekkor szokásosnál.

A KSH-s halálozási adatainak részletes, az elmúlt 5 évvel összevethető statisztikáit ezen az oldalon gyűjtöttük össze.