Biden első intézkedése a 100 napig tartó kötelező maszkviselés

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Az Egyesült Államok újonnan megválasztott elnöke, Joe Biden arra kéri az amerikaiakat, hogy a beiktatását követő első száz napban mindenki és mindenhol viseljen maszkot. A CNN-nek azt mondta, ezzel szerinte jelentősen lehetne csökkenteni a Covid-fertőzéseket. Biden úgy fogalmazott, ez csak száz napnyi maszkviselés, nem tart örökké. Ezzel pont az ellenkezőjét gondolja, mint a svédek, akik szerint a maszkviselésnél a távolságtartás jobb megoldás a vírus terjedése ellen.

Biden szerint ha a maszkviselést mindenki betartja, azzal jelentősen visszaesik majd a fertőzések száma, ezen pedig tovább segít majd az is, ha elkezdődik a tömeges oltás. Arról is kérdezték, hogy tervezi-e beoltatni magát még beiktatása előtt, és ha igen, nyilvánosan tenné-e, ahogy tervezi azt Obama, Bush és Clinton, akik kamerák előtt oltatnák be magukat. Biden azt válaszolta, boldogan tenné ezt, újonnan felkért egészségügyi tanácsadója, Anthony Fauci is azt javasolta neki, hogy amint elkészült az első vakcina, amit engedélyeztek és forgalomba helyeztek, álljon ki a nyilvánosság elé beoltatni magát.

(CNN)