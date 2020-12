Kiírta a közbeszerzést a BKK az új dunai híd tanulmánytervére

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Tenderfelhívást írt ki a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Budapestre tervezett új Aquincumi híd, valamint a kapcsolódó úthálózat tanulmánytervére, írja az uniós közbeszerzési közlöny alapján a napi.hu. A tervezési terület a Bécsi úttól, az esztergomi a 2-es számú vasútvonal, majd a Körvasút mentén a Marcheggi híddal párhuzamosan az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart.

Ennek megfelelően a tanulmányterv is két részből áll: az egyik az Újpesti (Északi összekötő) vasúti hídtól északra egy új dunai átkelő tervezése, a másik a kapcsolódó közlekedési hálózat tervezése. Azok a cégek jelentkezhetek, melyeknek az elmúlt három lezárt üzleti évben közlekedési létesítmény tervezéséből és/vagy hídtervezésből legalább nettó 45 millió forint árbevétele származott. Az ajánlatokat január 4-éig várják. Mint a napi.hu is írja, egy másik hidat is terveznek Budapestre, méghozzá Újbudára: a Galvini-híd a Csepel-szigetet érintve vezetne át a pesti oldalra.