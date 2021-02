Néni boszorkányok üldözik a Dope Calypso pornóbajszos énekesét

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az egykor volt régi szép időkben, amikor bulik voltak, meg buliajánlóink, azokban rendszeresen szerepelt a Dope Calypso.

A táncolás most sincs betiltva, otthon, a négy fal között lehet, és új szám is akad hozzá. A privát bulizáshoz megjelent a Dope Calypso legújabb klipje, a Bring All The Tears And Turn Them Into Freshwater (BATTATTIF). Premiervetítés most itt a 444-en.

A klipet a frissen alakult Peter Riviera kollektíva készítette, első közös munkájuk a Freshwater. Ők keresték meg a zenekart, megkapták a szám demóját, amin elkezdtek dolgozni. Közben a Dope Calypso teljesen átalakította a zenét, a végleges verziónak a klipkészítők legnagyobb örömére nagyjából semmi köze nem volt az előre odaadott demóhoz. „Nem erre készültek. Aztán a klip mégis jobb lett, mint ahogy eredileg elképzelték” - meséli Sarkadi Miklós, a Dope Calypso énekese.

Brauner Máté rendező azt mondja, hogy szerettek volna egy kicsit komplettebb sztorit elmesélni és azt részletgazdagon megjeleníteni. Bálint Dániel operatőrrel az elejétől kezdve kedves nénikben gondolkodtak, akik titokban boszorkányok és fel is falták volna az énekest. Aztán valahogy eszükbe jutott, hogy lehetne egy földönkívüli kristály az istenségük, amit az elrabolt férfiakkal táplálnak és ezért cserébe varázserőt kapnak a kőtől. A forgatáshoz fél mázsányi kristályt kaptak kölcsön egy nagykerből. Elrabolt férinak pedig ott volt a zenekar énekese.



A klipben pornóbajsza alatt fánkot zabáló Sarkadi is onnan indít, hogy milyen lett volna a klip eredetileg: „Mikor megkerestek a srácok a klip eredeti ötletével, nagyon boldog voltam. Eredetileg valami kastélyban egy fiesztán a boszorkányok elkapják a márkit típusú sztori körvonalazódott - gondoltam remek, kapok egy elegáns selyem házikabátot, hátranyalom a hajam, kacsát ehetek naphosszat, szivarozom, meg pezsgőzöm a kandalló mellett öreg, hűséges vadászkutyám társaságában, na bumm, a végén majd maximum kicsit megégetnek, de végre nem kell mutogatnom az evilági élvezetek mázsás súlya alatt látványosan roskadozó 44 éves porhüvelyem. Erre tessék”.

A módosított verzióban sok minden bekerült, de kastély, pezsgő és hűséges vadászkutya nem.

„Már megint minden forgatási napon szinte pucéran, mindössze egy enyhén hugyfoltos alsógatyában, mezítláb, levakarhatatlan lila festékkel bekenve rohangászom október végén úgy, hogy a stáb télikabátban látványosan didereg körülöttem. Futtattak fel-alá a szúrós gallyakkal teleszórt telki erdőben, úgy, hogy kocsival követtek az úton. Futtattak a Kővárnál, a Hármashatárhegy oldalában a siklőernyős starthelyről a reptérig a lejtőn lefelé a fagyos köveken olyan gyorsan, hogy a drón nem tudott követni - ez a felvétel bele sem került a klipbe, de remélem megvan valahol. Futottam a kőbányai sörgyár udvarán a különösen szúrós murván és a mocskos, jéghideg pincében. Ezen felül ugyanebben a pincében - ami nem mellesleg az általam látott legrészletgazdagabban berendezett, és legszebb forgatási helyszín volt - egy tucat nagyon szimpatikus nyugdíjas hölgy simogatott egy napon keresztül és el kell mondanom, néhányuk nagyon plasztikusan tudja körbeírni, mi hiányzik az életéből és mikor belemelegednek, még plasztikusabban írják le, mi is lenne ebben a hiánypótlásban az ember egyik-másik testrészének az aktív szerepe”.

A fagyos köveken a domboldalon lefelé félmeztelenül sprintelő énekest üldöző drón felvételét próbáltuk elkérni, de sajnos hiába.

„Nem hisztizem, minden percét élveztem, hiszen életemben nem dolgoztam ekkora stáb részeként, nem láttam síneket lerakni kamerának és nem vettem részt 10-20 szereplőt felvonultató snittben, szerintem nem is fogok többet ilyesmit látni közelről - jó mulatság, férfimunka volt, na. Hálám örök“ - írja a Sarkadi.

A Dope Calypso 2019-ben még 80-nál több koncertet adott, Sarkadi mondta is a többieknek, hogy talán lassítani kellene egy kicsit. Ezt megoldotta helyettük a járvány, tavaly már csak 3 koncertjük volt.

Márciusban jelenik az ötödik lemezük, kizárólag vinylen. Ez lesz a BATTATTIF is. Kizárólag hangban. Amit azért most már valamikor koncerten is játszanának, élőben.

Dope Calypso - Bring All The Tears And Turn Them Into Freshwater

Zene: Dope Calypso (Sarkadi Miklós, Kelemen László, Szabó Áron Vasaló, Molnár Bencze)

Szöveg: Sarkadi Miklós

Videó:

Producer: Turán Esther, D’Intino Patricia, Ráday Péter

Rendezte: Peter Riviera

Operatőr: Bálint Dániel

Vágó: Érdi Zsófi

Látványtervező: Takács Eszter