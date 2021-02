Először áll ki arccal és névvel egy pap áldozata

Több 444 videó?

Szeretném

„Pető Attila vagyok, 35 éves, és azért vagyok itt, hogy bátorítást nyújtsak a fiataloknak, akik reményeim szerint ugyanúgy kiállnak majd a nyilvánosság elé, és vállalják a történetüket”

- ezzel kezdődik a Partizán interjúja a férfival, aki a papok által elkövetett szexuális visszaélések magyar áldozatai közül először fedte fel a kilétét. Miközben Amerikától Ausztráliáig és Spanyolországtól Lengyelországig egyre több helyen váltak láthatóvá az áldozatok, itthon eddig hiába vártunk erre.

Míg a több tízezer áldozat világszerte szervezett már tüntetéseket vagy éppen nagy hatású kampányokat (egy ilyenről szól az Isten kegyelméből), nálunk név nélküli megszólalásokra is alig volt példa: ilyen kivétel a pannonhalmi szerzetes ismert ügye, vagy a 444 sorozatából a baranyai férfi vagy az egykori piarista diák.

(Volt egyébként még valaki: az egyik legismertebb kortárs képzőművész, Bukta Imre egy 2019-es interjúban váratlanul szóba hozta, hogy kiskorában zaklatta egy pap, de „kidolgozta” magából „azt a szörnyű élményt”, és megbocsátott az elkövetőnek. Bukta esete azért más mégis, mert ezen túl semmilyen részletet nem akart elmondani, így például azt sem, nagyjából hol és mikor történt az eset.)

Pető először 2016-ban szerepelt az Index nagy hatású cikkében (mint A.), három évvel később a Válasz Online írt róla hosszan, és 2019 óta folyamatosan nyomon követjük a történetét a 444-en is.

Egészen más, ha arca van

Az elmúlt két évben többször leírtam és elmondtam, és számtalanszor elolvastam Pető történetét, rengeteget cseteltünk és beszéltünk ebben az időszakban, mégis nagyon erős élmény videón szembesülni a mondataival, pláne, hogy a körülményekhez képest összeszedetten és visszafogottan fogalmaz.

Nem véletlenül hangsúlyozzák szakemberek, hogy az áldozatok előállása áttörést hozhat: egyszerűen sokkal nehezebb kivonni magunkat a történetek hatása alól, ha hangot és arcot is tudunk társítani hozzájuk.

Már a Vatikánban is rég felismerték az áldozatok meghallgatásának szükségességét: a nagy gyermekvédelmi konferencia egyik szónoka, az ausztrál katolikus egyház feje, Mark Coleridge érsek pedig nem csak gyengének találta az egyház eddigi erőfeszítéseit, hanem kijelentette, hogy „kopernikuszi fordulatra” van szükség: a papok helyett az áldozatoknak kell megszabniuk a cselekvés irányát.

Áldozatok és aktivisták az Ending Clergy Abuse nevű nemzetközi szervezet sajtótájékoztatóján Genfben, 2018-ban Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ettől itthon még nagyon messze vagyunk: a magyar egyház lelki vezetője, Erdő Péter bíboros egy hónapja, Pető történetének hatására ejtett szót először az egész problémakörről, de ekkor egyből köszönetet is mondott Petőnek. Azt a kérését viszont továbbra is megtagadta, hogy kettesben beszélhessenek vagy hogy legalább az ügye dokumentációját megismerhesse. Legutóbbi, kétrészes cikkünkben azt mutattuk be, hogyan jelentették fel Petőt az érsekség vezetői, és hogyan vittek vezetőszáron kihallgatni, miközben Erdő Péter misézett.

„Azok az emberek, akiknek az egyház képviselői kimondhatatlan szenvedéseket okoztak, s akik erről beszélnek, és ezért meghallgatáson kell részt venniük, nemritkán még elutasításra is találnak, vagy szemükre vetik, hogy békétlenséget szítanak, és jobb lenne, ha inkább eltűnnének. A spirituális trauma veszélye – a lelki és a testi trauma mellett – ettől még nagyobb lesz” - írja magyarul is megjelent tanulmányában a pápa tanácsadója, Hans Zollner szerzetes, aki szerint a rossz példák miatt

„nem csoda, hogy az áldozatok az egyházat, ahogyan az a bántalmazások feljelentésére reagál, nem »szeretetteli anyának« (...), hanem számító intézménynek élik meg.”

Megnevezte a papot is

Pető Attila a történet egyik legfontosabb helyszínén, a bazilika előtt Fotó: botost/444.hu

Pető azonban nem csupán az arcát és a történetét vállalta be a katolikus egyház - vagy éppen a magyar társadalom - sokszor elutasító közegeiben, hanem megnevezte a zaklatóját is. Elmondta, hogy a pap a Pázmány egyetemi lelkésze volt és hogy hátrányos helyzetű, határon túli gyerekek százait táboroztatta egyházi keretek között (a videón 31.30-tól). Ezt állítólag még azután is folytatta, hogy 20-nál is több áldozat jelentkezése után végül Ferenc pápa kizárta a papi rendből 2016-ban.

Nemrég Molnár Áron szintén a Partizánban nevezte meg zaklatójaként Frenkó Zsoltot. A színészt Sárosdi Lilla ügye ébresztette rá arra, mi történt vele. Hozzájuk csatlakozik most Pető Attila, aki még csak nem is közszereplőként vállalja fel ezt a szerepet.