Vakcinaremények, bűnbak tanárok

274 új áldozatot és a kórházakban kezeltek ismét emelkedő számát jelentette az operatív törzs a megszokottnál jóval később. Viszont kedden elérte a kétmilliót a legalább egyszer beoltottak száma.

Ha kell, a pedagógusokból is lehet bűnbakot csinálni: hónapokig tudomást sem vett róluk a kormány az oltási tervben, majd amikor mégis, azt üzenik róluk: elveszik az oltást az idősek elől, és amúgy sem mindenki pedagóguspárti az országban. Rendőröknél, politikusoknál, katonáknál ez nem volt kérdés.

A Pfizer a második negyedévben jelentősen növeli a vakcinaszállítást Magyarországra, és az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget közleményük szerint teljesen leszállították.



Átmenetileg bezárnak a zuglói bölcsődék, Horváth Csaba polgármester a dolgozók és a gyerekek védelmében, illetve a fertőzési gócok kialakulásának megelőzésére rendelkezett erről.



19 hajléktalanellátó szervezet nyílt levélben kéri a kormánytól a hajléktalankórház megtartását. Hétfő este már Karácsony Gergely főpolgármester is jelezte, hogy nem adják fel a Szabolcs utcai kórházat, amíg a kormány nem biztosít más alkalmas épületet. Karácsony kedden bejelentette azt is, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszterhez fordult a hajléktalankórház ügyében.

Kásler Miklós: Láttam egy ifjút életre kelni. A miniszter Facebookon közölte, hogy felkeresi az egészségügyi ellátórendszer legmegterheltebb egységeit.

Húsvétkor elmarad az általános szondáztatás, de rendőrök azért lesznek az utakon.



Szlávik János: Az ország átoltottsága messze nem engedi meg, hogy egyelőre nyissunk.



Öt városban emelkedett a koronavírus koncentrációja, Miskolc és Szekszárd esetében csökkenést mértek.



Vakcinaremények

A vakcina tán még a hosszú covidtól szenvedőknek is reményt adhat: nyilván keveset tudunk még erről, hiszen globálisan még nagyon alacsony az átoltottság, de már vannak biztató jelek, többen is arról számoltak be, hogy az oltás után egyik napról a másikra elmúltak a hónapok óta szenvedést okozó tüneteik.



A tudósok szerint minden bizonnyal új oltásra lesz szükség egy éven belül, mert új vírusvariánsok fognak kifejlődni a világ aluloltott részein, amik ellen a jelenlegi vakcinák nem feltétlenül jelentenek majd védelmet.



Járványügyi világegyezményt sürgetnek a nyugat-európai nagyhatalmak: „Amíg nincs mindenki biztonságban, senki sincs biztonságban.”



A romániai Pitestiben magyarellenességbe csapott át a koronavírus-korlátozások elleni tüntetés.



Az amerikai járványügyi hatóság igazgatója egy negyedik hullámtól tart.

Az is mehet Görögországba nyaralni, akit az orosz vagy a kínai vakcinával oltottak.