Tudománymentes táblázat, közelgő lazítás

A hétfői jelentés szerint 176 új áldozata van a járványnak, ez a legkevesebb napi elhunyt április 6. óta. Ezzel együtt továbbra is Magyarországon halnak meg a legtöbben lakosságarányosan a világban. 6443-an vannak kórházban, és 782-en lélegeztetőn. A hétvégén mindössze 27 ezer oltást adtak be, de a napokban jelentős ugrásra számíthatunk.

Mit mutat az elmúlt egy hét? Látványosan javulnak a számok, de még mindig csak a harmadik hullám felfutó szakaszának szintjére csökkentek.

Fotó: Created with Datawrapper

Tudománymentes táblázat

„A Pfizer-BioNTech-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után” - hirdeti a kormány vasárnap közzétett, hiányos, tudománytalan táblázata alapján. A vakcinák összehasonlításához és a hatékonyság méréséhez sokkal részletesebb adatokra lenne szükség.

Karikó Katalin, a Pfizer-vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biokémikus félrevezetőnek nevezte a táblázatot, és kiegészítette a hiányzó, de elérhető adatokkal. Kemenesi Gábor virológus pedig azt írta, ez így szakmai szemmel nem értelmezhető.

Karácsony Gergely szerint a kormány „hideg, politikai számításból” próbálja a manipulatív táblázattal aláásni a bizalmat a nyugati vakcinák iránt. Szél Bernadett feljelentést tett rémhírterjesztés miatt.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Jön az újabb lazítás

Négymillió oltottnál nyitnak a szállodák, éttermek, stadionok és sok minden más. A védettségi igazolvány kötelező lesz, a maszk nem.

A Pfizer első dózisa erősebb antitestes védelmet nyújt, de korábban halványul, mint az AstraZeneca

Mindkét vakcina jól működik a brit variánssal szemben is, állítja egy friss kutatás.

Beperli az AstraZenecát az EU, mert késnek a szállítmányok

Az első negyedévben 100 millió dózisnak kellett volna érkeznie, 30 lett belőle

Kétségbeesetten őrzik szabadalmaikat az amerikai gyógyszergyártók

Azzal riogatják a képviselőket, hogy a végén még hatékony rák- és szívgyógyszereket gyárthatna Kína vagy Oroszország.

Ausztriában május 21-én nyitják meg a stadionokat, félházzal.

Május 10-től szabad az út Ciprusra a beoltottaknak.

Megnyitották a második autós oltópontot Romániában, regisztráció nélkül adják a Pfizert.

Saját fejlesztésű vakcinával oltanak Kazahsztánban, a klinikai tesztek harmadik fázisánál tartanak.

Gyermekeknek is adható vakcinát tesztel a Sinopharm leányvállalata.