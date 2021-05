Klubrádió: „Jól idomított, álellenzéki kollaboránsok” foglalják el a frekvenciánkat

2021. február 9. - az egyik utolsó nap a Klubrádióban, amikor még használhatták a 92,9-es frekvenciát Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Harcias hangvételű közleményben ment neki a Hit Gyülekezete által működtetett Spirit FM-nek a Klubrádió szombat délután.

A közlemény már nem is a frekvenciajogosultság meghosszabbítását szerintük törvénysértő módon megakadályozó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) szól, hanem kifejezetten az ATV-csoporthoz tartozó Spirit FM-nek, amely két nap múlva megkezdheti sugárzását a 92.9 MHz-es frekvencián.

Az NMHH Médiatanácsa április elején határozott úgy, hogy május 3. és október 29. között ideiglenes kereskedelmi rádiós szerződést köt a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel, amely a Spirit FM néven eddig 87,6 MHz-en hallható szolgáltatást adja majd a 92,9-en.

Eredetileg a Spirit FM is pályázott a 92,9 MHz-s frekvenciára, de kizárták, viszont ideiglenes használatra vonatkozó kérelmüket befogadta Médiatanács befogadta. Az eddigi 87,6 MHz közösségi frekvencia használatáról cserébe lemondanak, de ez nem nagy áldozat. A 92,9 ugyanis az egyik legértékesebb fővárosi frekvencia: a vételkörzetében több mint 3 millió ember él. A Klubrádió napi hallgatottsága 150-200 ezer fő volt a sugárzás idején, a Spirit a 87,6-on ennek töredékét - néhány ezer főt - volt képes elérni idáig, részben behatárolt elérése miatt is.

A Klubrádió szombati közleménye szerint különösen méltatlan a Spirit FM viselkedése amiatt, hogy a frekvencia sorsa kétszeresen is per alatt áll:

„a kiigénylő nem vár, igyekszik gyorsan elfoglalni a rablott jószágot, hogy a hatalom kedvében járva véglegessé tegye az utolsó független rádióállomás elnémítását.”

A rádió közleménye szerint egy lépésről lépésre előkészített terv valósul meg épp a „megfelelő kollaboráns előre felépített közreműködésével.” Azt írják: a Hit Gyülekezetéhez kötődő médiabirodalom „őfelsége ellenzékeként” jól idomított része a NER-nek, szolgálja az illiberális rendszert, és megkapja érte a jutalmat, ezért is képes magas költségszinttel működni. A Klubrádió szerint ezért nem is árulók, mert már a rendszer részei.

„Gondolhatja komolyan bárki is, hogy az a Médiatanács, amelyik semmilyen törvénytelenségtől nem riad vissza a független médiumok elhallgattatása érdekében „ellenszolgáltatás nélkül” ad sugárzási lehetőséget egy kétszeresen is per alatt álló frekvencián? (...) Lássuk be, könnyebb dolguk lenne, ha a Klubrádió bedobná a törülközőt. Akkor csak a hullarablás kellemetlen bélyegével kellene bíbelődniük. De nem így történt, a Klubrádió február 15-ike óta az interneten folytatja sikeresen a műsorszolgáltatást, a hallgatóinak és a támogatóinak többsége ide is követte. A Klubrádió műsorát többen is próbálják utánozni, most magát a márkát is megpróbálják majd meghamisítani, de a függetlenség nem utánozható” - írja a közlemény.

A Klubrádió szerint aki a méditanács játszmájában részt vesz, az maga sem lehet ártatlan, ugyanakkor azzal zárják a bejegyzést, hogy még mindig nem késő, és vissza lehet utasítani a dicstelen mellékszerepeket.

