Jeruzsálemben elszabadul a pokol, a világ meg vidáman táncol a Jerusalemára

Miközben épp kitörőben van a legújabb háború Izrael és a palesztinok között, ami a jeruzsálemi tiltakozásokból eszkalálódott, világszerte sorra készülnek a Youtube-ra a vidám Jerusalema-tánckihívások. Egy ideje magyar intézményekben is rákaptak.

Master KG dél-afrikai DJ és honfitársa, Nomcebo énekesnő 2019 végén megjelent, Jeruzsálemhez írt ódája 2020 elején vált virálissá, miután az angolai Fenómenos do Semba csapat megcsinálta a koreográfiáját, hogy aztán a #JerusalemaChallenge-nek köszönhetően egy rakás európai országban listavezető sláger legyen. (Újabban a challenge-nek az törte meg a lendületét, hogy a Warner Bros. elkezdett fellépni a zene jogosulatlan felhasználása ellen.)

A videókhoz jellemzően azt írják, hogy azt akarták megmutatni, hogy még a nehéz időkben is meg lehet találni a boldogságot. És tényleg: most nehéz idők vannak, főleg Jeruzsálemben, miközben – ettől nyilván teljesen függetlenül – már Magyarországon is boldog-boldogtalan, gyerek, idős, beteg, kutya, ló, jármű és gép az új Macarenát járja. Mondhatnánk persze, hogy ez a világjárvány miatti keserűség szülöttje, ha nem emlékeznénk arra, hogy néhány éve minden különösebb tragédia nélkül a fél világ feldolgozta Pharrell Williams Happy című slágerét.

Aki nem annyira jártas az interneten, megdöbbenhet, milyen intézmények (iskolák, kórházak), munkahelyek (boltok, fürdők), baráti társaságok (önkéntesek, nordicwalkingoló asszonyok) és állatotthonok kezdtek el itthon is a dél-afrikai disco-house slágerre ugrálni. Anyák napjára, adó 1 százalékért, születésnapokra, reklámként és bármi egyéb ürüggyel táncra perdült az ország apraja-nagyja. Ezekből a próbálkozásokból próbáltuk összegyűjteni a legjobbakat.

A Nyugati–Esztergom–Vác viszonylat külön is elfogadta a kihívást.

Úgy látszik, Debrecen teljes közlekedési hálózata táncra perdült.

Illetve Debrecenben lassan mindenki rázza:

Még a lovak is beszálltak:

A Szegedi Tudományegyetem sürgősségi betegellátó osztályán is forgattak egy videót, amikor éppen nem volt sürgős dolguk:

Gratulálunk, túl van a 3,7 millió megtekintésnél az erdélyi Midsommar:

50 másodperc után mekkora faaprítás jön!

Kifejezetten ajánlom a 3 perc után egy „sérülttel” a hordágyon táncoló tűzoltókat:

Jerusalema tánckihívás 70 köbméter szemét tetején:

Ez a kertben folytatódott.

Na ennek már tényleg semmi köze az egészhez:

Futottak, illetve táncoltak még

Itt vannak a lépések, ha valaki szeretne saját Jerusalema-videót, ami úgy hiányzik még a világnak, mint egy falat kenyér:

A dalt egyébként természetesen már a nigériai származású Fekete Pákó is feldolgozta: