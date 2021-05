Angol nyelven, egy nemzetközi sajtótájékoztatón jelentené be Karácsony, hogy mégsem épül meg a Fudan Egyetem

Miután megválasztották miniszterelnöknek 2022-ben, angolul tart majd egy nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol bejelenti majd, hogy nem épül meg a Fudan Egyetem - ezt mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely. A stúdióban több olyan kritikára is reagált, ami a napokban a kormánymédiából érkezett felé. A nyelvtudása mellett a tudományos tevékenységét is firtatták. Erről azt mondta, nem fejezte be a PhD fokozatot, a doktori képzésből nem kirúgták, a politika miatt hagyta félbe.

Amióta bejelentette az indulását, össztűz alá vette a propaganda sajtó. Ez nem lepte meg, mint mondta, szerinte aki ezt a kampányt végig tudja csinálni, az egy erős ember, ezt fogja bizonyítani ez az össztűz, ezért hálás is.

A műsorban szóba kerül még