Visszavonult Cseh László, az elnyűhetetlen bajnok

„Ennyi volt az én időm. Ennyi volt az én versenyzésem. Itt az idő, hogy átváltsak a civil életemre”

- ezekkel a szavakkal búcsúzott a versenyezéstől 35 évesen Cseh László. Egészen döbbenetes adat: Cseh 2002-ben, vagyis 19 éve szerezte első érmét nagy felnőtt versenyen: a riesai rövid pályás Európa-bajnokságon bronzérmes lett 400 méter vegyesen. 2003-ban már világbajnoki ezüstérmes lett.

Ötször szerepelt olimpián, négyről éremmel jött haza, összesen hatszor állt dobogón olimpián, 9-szeres világbajnoki résztvevő, nyolc világbajnokságon dobogón állt, összesen 13 érmet nyert vébén, kétszer aranyat. Európát nagyon sokáig uralta.

Nem ő lenne, ha nem bosszankodott volna kicsit, hogy úszhatott volna jobb időt utolsó döntőjén, 200 vegyesen, amiben hetedik lett.

És ebben benne van az is, hogy mi hajtotta végig a pályafutása során, és milyen problémákkal küzdött a karrierje alatt.

Az olimpia bajnok is meghajolt előtte

Ha egyetlen jelenettel kellene bemutatni, mekkora tisztelet övezi az úszók között Cseh Lászlót, akkor elég a 200 vegyes döntője utánit megnézni. A friss olimpiai bajnok, a kínai Vang Su boldogan integetett a győzelme után, majd amikor meglátta Cseht, odalépett hozzá és meghajolt előtte.

A középdöntő után az m4 riportere meg is jegyezte Csehnek, hogy fantasztikus látni, mekkora példaképe ő a többi úszónak. Amire a magyar úszó úgy válaszolt:

„Talán én nem értékelem annyira önmagamat, mint ahogy mások értékelnek engem. Ezen próbáltam javítani, és úgy érzem, hogy mostanra sikerült.”



Karrierjére visszagondolva azt nyilatkozta, hogy A4-es lapnyi listát tudna írni arról, mit csinálna másképpen. Ezek közül az egyik, hogy nem tudatosította magában, mennyi sikert ért el.

„Azt sulykolták belém, hogy ha jó vagyok, az természetes, ha rossz, akkor az az én hibám” - idézte Cseht az MTI. „Az elmúlt években sokat dolgoztunk ezen. És bár most is elégedetlen vagyok az időmmel, tudok közben mosolyogni".

Csehnek még a karrierje kezdetén lett volna lehetősége Amerikában tanulni, és az úszást is ott folytatni. Lehet, hogy ott megkapta volna azt a fajta önbizalmat, ami mintha végig hiányzott volna a pályafutásából. A lelki vívódásait viszont elképesztő mennyiségű munkával és kitartással billentette mindig helyre.

Nyolc világbajnokságról hozott haza érmet

Cseh László olyan pályafutást zárt le, ami alapján a Swimswam nem véletlenül választotta őt a minden idők legjobb úszójának, akinek nem jött össze az olimpiai arany. Aligha túlzás, hogy Cseh számos olimpiai bajnoknál is nagyobb úszó.

Soha senki nem szerepelt annyiszor világbajnokságon (kilencszer), mint ő. Legelőször 2003-ban, aztán kétévente, egészen 2019-ig. De nem csak elúszkált, 2003 és 2017 között mindig nyert érmet nyert. A sorozat 2019-ben, Kvangdzsuban szakadt meg, a 100 méteres pillangón nem jutott döntőbe. Akkor azt nyilatkozta, hogy fizikálisan bírta, nem fáradt el, de hiányzott a jó technika.

„Nem baj, megyek tovább. Talán már itt sem kellene lennem, ennyi idősen nem szoktak már úszni, de én folytatom, küzdök tovább”

- nyilatkozta 33 évesen. És edzőjével eldöntötték, hogy valamit csavarnak, a pillangó után visszatérnek a 200 vegyeshez.

Vívódott, hogy vállaljon-e még egy olimpiai felkészülést, úszni továbbra is szeretett, de a versenyeken nem jött ki az edzésmunka. A folytatásnak pedig csak akkor látta értelmét, ha a legjobbakkal tud versenyezni, nem motiválta, hogy még eggyel megtoldja az olimpiai részvételeinek a számát. Tavaly decemberben annyira nem ment neki, hogy félidőben ott is hagyta a magyar bajnokságot, benne volt az is, hogy feladja az egészet.

Rosszul érintette, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány nem számított rá mindenáron a tokiói olimpiai csapatban, nem adott neki védelmet. Erről többször is beszélt, közvetlenül még az olimpia előtt is a Nemzeti Sportnak:



„Nem tagadom, nem volt jó megélni, hogy már sokan nem úgy foglalkoztak velem, mint korábban, hogy voltak, akik éreztették, inkább már máshol kellene lennem”.



Ha nincs Phelps

Egy versenyezőt az is minősít, hogy ki győzi le. Csehnek óriási balszerencséje, hogy akkor volt a csúcson, amikor minden idők legnagyobb úszója, Michael Phelps is ragyogott, ráadásul ugyanazokban a számokban. Cseh 2008-ban három ezüstöt szerzett az amerikai csodaúszó mögött.

Fotó: GREG WOOD/AFP

Az olimpiákon hatból egyszer nem győzte le őt Phelps. Századra azonos időt úsztak 100 pillangón Rióban, sőt, ugyanazzal az idővel csapott be Cseh másik nagy riválisa és barátja, a dél-afrikai Chad le Clos. Elképesztő aranysor lett volna, de mindhármukat megelőzte az azóta is nagyon keveset mutató szingapúri Joseph Schooling. (Schooling címvédőként Tokióban az előfutama utolsó helyén végzett, összességében a 44. időt úszta.)

Minden idők legerősebb ezüstsora: Cseh, le Clos, Phelps. És a meglepetésgyőztes Schooling Fotó: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Cseh ki tudta használni, amikor Phelps nem volt ott a medencében. Az amerikai 2005-ben, az olimpia után a világbajnokságon kihagyta a két legkeményebb számot, a 400 vegyest és a 200 pillangót. A 400 vegyest megnyerte Cseh.

Cseh a világbajnoki arannyal 2005-ben Fotó: NICK LAHAM/Getty Images via AFP

Másodszor 2015-ben (tíz évvel az első győzelme után) lett világbajnok Cseh. Ekkor Phelps az alkoholproblémái miatt nem vett részt a vébén. Cseh viszont már nem 400 vegyesen, hanem 200 pillangón indult. Történt még egy fontos változás. Szakított edzőjével, Turi Györggyel, és 2014 végén ismét Plagányi Zsolt vette át a felkészítését. Hogy ez mennyire fontos lépés volt, azt jól jelzi, hogy Cseh most is kiemelte Plagányi szerepét abban, hogy új életet lehelt belé.

Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

Edzője, Plagányi Zsolt is nyilatkozott most. Felidézte a Swimswam listáját, amikor értékelte a versenyzője pályafutását: „Nem véletlenül választották meg a legjobb olyan úszónak, aki nem nyert olimpiát. Mindig megbízhatóan teljesített".

Plagányi szerint nem csupán egy nagyszerű úszó, hanem Magyarország egyik legnagyobb sportembere fejezte be a pályafutását a tokiói olimpián. Mint mondta, az a legfontosabb, hogy Cseh élvezte az olimpiát, jó lezárása volt a pályafutásának. „A technikája még mindig kiváló, a mozgása harmonikus, az első száz métere továbbra is világszínvonalú, de fizikálisan már vannak jobbak nála. A felkészítésében a pandémia miatti leállást követő újraindítás volt a legnehezebb” - idézte az edzőt az MTI. (A 35 éves magyar volt messze a finálé legidősebb versenyzője, a győztes kínai Vang és a japán Szeto mindössze 27 évesek, a többiek még fiatalabbak.)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az edzője elmondta: Cseh hiányozni fog a csapatából, mivel állandóan tanácsokkal segítette a társait. Ezért is próbálja rávenni Cseht, hogy a segítője legyen, de egyelőre „a pecázás fontosabb számára”.

Egyelőre a feleségével szeretne sok időt tölteni

„Most egyelőre csak szeretnék hazamenni, a feleségemmel lenni és pihenni, relaxálni, és nem úgy felkelni, hogy edzésre kell menni. Nem mintha nem szerettem volna, de úgy érzem, hogy az életem egy olyan szakaszba érkezett, amikor ezt már el kell tudni engedni” - összegezte a rövid távú terveit Cseh.

„A mai nap úgy keltem fel, hogy tudtam, hogy ez az utolsó úszásom. A regeneráló fehérjémet már nem kevertem be reggel, mert tudtam, hogy már nem kell gyorsan regenerálni. Menet közben annyi volt bennem, hogy a végén hajrázzak még egyet, láttam, hogy a mellettem lévőhöz közel vagyok, de a végén már azért nem ment annyira dinamikusan” - mondta az M4-nek.

„Végig annak örültem, hogy eddig eljuthattam, ennyi éven keresztül ott tudtam lenni a világ élmezőnyében, voltak szép sikereim, voltak kevésbé. Egy olimpiai döntővel búcsúzhatok, elégedettnek kell lennem, és az is vagyok, örülök.”

Valóban van miért.

Cseh László névjegye:

1985. december 3án született, Budapesten.

Olimpiai eredményei: 2. hely (400 m vegyes, 2008; 200 m pillangó, 2008; 200 m vegyes, 2008, 100 m pillangó, 2016), 3. hely (400 m vegyes, 2004; 200 m vegyes 2012), 4. hely (200 m vegyes, 2004), 6. hely (100 m hát, 2004), 7. hely (4×100 m vegyesváltó, 2004; 200 m pillangó, 2016; 200 m vegyes, 2021)

Világbajnok: (400 m vegyes, 2005; 200 m pillangó, 2015), vb-2. (400 m vegyes, 2003; 200 m vegyes, 2005; 200 m vegyes, 2009; 100 m pillangó, 2013, 2015, 200 m pillangó, 2017), vb-3. (100 m hát, 2005; 200 m vegyes, 2007; 400 m vegyes, 2009; 200 m vegyes, 2011; 50 m pillangó, 2015),

Európa-bajnok: (100 m hát, 2004; 400 m vegyes, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012; 200 m vegyes, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014; 200 m pillangó, 2012, 2016; 100 m pillangó, 2016), Eb-2. (100 m pillangó, 2012; 200 m hát, 2006; 50 m pillangó, 2016), Eb-3. (4×100 m vegyesváltó, 2004; 4x100 m vegyesváltó, 2012, 2014, 2016; 4x200 m gyorsváltó, 2012)