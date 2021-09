Nagyon drága, és idén már nem is nagyon lesz olcsóbb a zöldség

Ha jártak mostanában élelmiszerboltban, piacon, megtapasztalhatták, hogy egekben vannak a zöldségárak. Mint a Népszava írja, a paradicsom kilója fajtától függően 650-980 forint is lehet. A lap szerint a jó hír, hogy drámai áremelkedésre az idán már nem kell számítani, igaz, csökkenni se fognak az árak. Már csak azért sem, mert a zöldségek nagy részét ilyenkor már melegházakban termelik, ennek a költségeit pedig az olajár emelkedése több szempontból is befolyásolja. Egyrészt az energiaárak emelkedése miatt drágább a melegházak fűtése, másrészt a műanyag fóliák ára is nő. Az üzemanyagárak robbanása pedig a szállítási költségeket is növeli, vagyis összességében csupán a kőolajárak emelkedése is több ponton növeli a termelési költségeket.

A Népszava szerint a termelési költségeket közvetve a járványhelyzet alakulása is növelte. Tavaly, a járvány első hulláma után összeomló gazdaságban munka nélkül maradtak közül sokan a mezőgazdaságban igyekeztek munkához jutni. Idén az újrainduló gazdaság elszipkázta ezt a munkaerőt, drágítva ezzel a napszámot. Az idei költségeket növelte még az ázsiai márvány-, illetve vándorpoloska-invázió is.

Más terményeknél a visszaeső termésátlagok is befolyásolják az árakat. Zöldborsóból például idén a szokásos hat tonna helyett hektáronként csak 5,2-5,3 tonna volt a hozam a júniusi kánikula miatt.