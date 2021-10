Hatszáz nap után előkerült a vuhani járvány első napjait dokumentáló kínai blogger

Bő hatszáz nappal az eltűnése után újra felbukkant Csen Csiu-si, a foglalkozását nézve ügyvéd blogger, akinek 2020. februárjában veszett nyoma azután, hogy majd két héten át tudósított Vuhanból, a koronavírus-világjárvány epicentrumából. A vuhani helyzetet, a járvány első napjainak káoszát és zavarát bemutató videói rendkívül népszerűek és nézettek voltak, ezért is vonhatta magára a kínai hatóságok figyelmét, akik másfél éve erőszakkal vesztegzár alá vették, bár családja szerint egyáltalán nem mutatta fertőzés tüneteit.

Csen Csiu-si 2020 első heteiben rendszeresen tudósított Vuhanból, tavaly február 7-én veszett nyoma. Fotó: EyePress via AFP

Ezután bő hatszáz napra nyoma veszett, mígnem a héten, csütörtökön felbukkant egy barátja élő Youtube-os bejelentkezésének hátterében. A Wall Street Journal beszámolója szerint azóta levelet is írt, amiben az áll, hogy "[a]z elmúlt egy év nyolc hónapban sok mindent megéltem. Van, amiről beszélhetek, van amiről nem, remélem megértik".

Csen 2021. szeptember 30-án egy ismerőse Youtube-os élő videójában bukkant fel újra. Fotó: EyePress via AFP

A világjárvány kezdetén a kínai cenzúra igyekezett minden, Vuhanból érkező beszámolót megszűrni. Csen videói így szinte egyedüliként engedtek bepillantást abba, hogy valójában mi is történik a 11 milliós, vesztegzár alá vont nagyvárosban. Csen olyanokkal beszélt, akik családtagjaikat vesztették el a járványban, illetve bemutatta azt is, hogy a hatóságok zaklatják a történtekről beszámoló bloggereket. "A haláltól se félek! Azt hiszed, Kommunista Párt, hogy tőled igen?" - mondta egy videójában, úgy egy héttel azelőtt, hogy a hatóságok eltűntették volna.

A világjárvány kezdetén Csen mellett két másik bloggernek is nyoma veszett, a kiszabadításuk érdekében még egy amerikai képviselő, Jim Banks is felszólalt. Az egyikük az amúgy az állami médiának dolgozó, de Vuhanból saját szakállára tudósító Li Cö-hua volt, aki aztán két hónappal később felbukkant egy videóban, azóta viszont a nyilvánosságtól elzártan él. Fang Pin, a harmadik eltűnt blogger sorsa azóta is ismeretlen. (Via WSJ)