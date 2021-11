Egy osztrák férfi direkt megfertőződött, hogy elkerülje az oltást, de belehalt

Ausztriában külön bulikat szerveznek azoknak az oltáselleneseknek, akik inkább választják a szándékos megfertőződést, mint a vakcina felvételét, hogy aztán igénybe vehessék azokat a szolgáltatásokat, amik csak az oltottaknak és a gyógyultaknak megengedettek. A Kleine Zeitunk egy orvosra hivatkozva arról írt, hogy Stájerország tartományban egy 55 éves férfi egy ilyen bulin sikeresen össze is szedte a Covidot, de a gyógyulti státuszig már nem jutott el, mert meghalt. De olyan 30 év alattiakról is beszámolt, akik szándékosan fertőződtek meg, most pedig a koronavírus hosszú távú hatásaitól szenvednek.

De az osztrák oltásellenesek között annyira divatba jött a lovaknak gyártott féreghajtó is, hogy Felső-Ausztriában már ellátási gondok adódtak, pedig semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, hogy hatékony lenne a koronavírus ellen. Ugyanakkor a helyi gyógyszerészeti kamara elnöke szerint egyre több ember adagolja túl magát féreghajtóval. (Die Presse/Tagesspiegel)