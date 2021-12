Karácsony: A Fidesz áll a titkosszolgálati eszközökkel kirobbantott Városháza-ügy mögött

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Fotó: botost/444.hu

Indulatos posztban jelezte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délután, hogy a Fővárosi Önkormányzat mindenben segíti annak a vizsgálóbizottságnak a munkáját, amit az ún. Városháza-ügy kivizsgálása érdekében állítottak fel.

Az indulat persze nem a bizottságnak szól, mint inkább az ügynek, aminek hátterében Karácsony szerint egyértelműen fideszes sziluettek rajzolódnak ki. A főpolgármester azt írja, hogy

„titkosszolgálati eszközökkel, az orosz kompromat-módszer szerint szerveztek hazug lejárató kampányt a városvezetés ellen, közelebbről: fideszes pénzemberek meg akarták szerezni maguknak, vagy más Fidesz-oligarcháknak a Városházát.”

Karácsony szerint a fővárosi vizsgálóbizottság több gigabájtnyi dokumentumot kapott a hivataltól, és ezeket nyilvánosságra is hozták. Feljelentést is tett a városvezetés, és a főpolgármester szerint azok, akik a budapesti ellenzék vezetőit próbálták lejáratni, előbb-utóbb felelni is fognak.

Karácsony felhívta a figyelmet arra, hogy az ügy kulcsszereplője, Gansperger Gyula ezer szálon kapcsolódik a Fideszhez. Kifejezetten kérte a vizsgálóbizottságot és a rendőrséget is, hogy hallgassák meg őt.

Gansperger az, akiről több hangfelvétel is nyilvánosságra került az elmúlt hetekben, amint a Városháza eladásáról és egy jutalékos rendszerről beszél. Az egyik ilyen beszélgetést Bajnai Gordonnal folytatta.

Ganspergerről Karácsony ezt írja:

„Én ezt az embert nem ismerem, soha nem is láttam, de bevallom, nem is vágyom rá különösebben. Ganspergerrel a 2019-ben megválasztott fővárosi vezetés egyetlen tagja sem tárgyalt soha, semmiről. És már nem is fog, mert ő a Városházára eztán be se teheti a lábát.”



Karácsony a posztban összeszedi Gansperger fideszes múltját. Tény, hogy Gansperger Simicska Lajos oldalán már a '90-es években fontos fideszes háttérember volt, közel volt a tűzhöz az „ősbűnként” emlegetett székházügy idején, később a párt delegálta őt az ÁPV Rt. felügyelőbizottságába. Ahogy azt említi a szöveg is, Gansperger aztán dolgozott együtt Bajnaival a Wallisnál is, és Karácsony szerint ezért címkézi őt a kormánymédia balosnak.

„Ha ezt a logikát követjük, akkor az ugyanezen cégnél ugyanezen idő alatt dolgozó Fürjes Balázs sem lehet más, csak baloldali, vagyis a Fidesz 2022-ben egy baloldali jelöltet indít a XII. kerületben. Szerintem az urak ezt kikérnék maguknak.”

Gansperger Karácsony szerint az elmúlt években is inkább kormányközeli körökben bukkant fel - Habony Árpád hitelezőjét és az Elios-ügyet említi ebben az összefüggésben -, és további konkrétumokat ígért a posztban, amit azzal zárt, hogy annak folytatása „következik”.