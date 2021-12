Németországban jelentősen korlátozzák az oltatlanok mozgástereit

Angela Merkel és Olaf Scholz közös sajtótájékoztatója 2021. december 2-án Fotó: JOHN MACDOUGALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Miközben belengette a kötelező oltás bevezetését, jelentős korlátozó-intézkedésekről hozott döntést az épp leköszönő német kormány csütörtökön.

Angela Merkel kancellár bejelentette, hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányfők konszenzussal úgy határoztak: kitiltják az oltatlanokat a nem alapellátást biztosító üzletekből.

Ez azt jelenti, hogy aki nincs beoltva koronavírus ellen, azt jószerivel csak élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban és higiéniás üzletekben szolgálhatják ki.

A kancellár azzal indokolta a szigorítást, hogy a vírus olyan ütemben terjed, ami már az egészségügyi rendszer működését veszélyezteti.

Szintén döntöttek a beltéri rendezvények kapacitásainak maximumairól is. Az elkövetkező időszakban legfeljebb 15 ezer nézőt fogadhatnak majd a Bundesliga-stadionok, ahol így is kötelező lesz a védettség igazolása és a maszkviselés is; de a rendező akár friss negatív teszthez is kötheti a beengedést.

Minden más sportlétesítményre igaz ez a létszámhatár, és egyetlen stadionban (vagy már nyitott létesítményben) sem haladhatja meg a látogatók arány a teljes kapacitás 50 százalékát.

Beltéri rendezvényeken a résztvevők maximumát 5000 főben határozták meg.

Németországban a napi új fertőzések száma az elmúlt hetekben rekordokat döntött. A kórházak jelentős része kapacitáshiánnyal küzd. A hatóságok szerint az elmúlt 24 órában 73 209 új esetet regisztráltak.

A szakértők az ország viszonylag alacsony, 68 százalék körüli átoltottságával magyarázzák a rossz adatokat. Spanyolországban a lakosság 79 százalékát teljesen beoltották, Portugáliában pedig 86 százalékos az átoltottság.

Emiatt is merült fel Merkel leköszönő és Olaf Scholz leendő kancellárban egyaránt a kötelező oltás, amit a CDU-kormány korábban egyszer már elvetett. A következő hetekben a kormány etikai bizottsága vizsgálja meg annak kérdését, hogy lehetséges-e a kötelező oltás elrendelése februártól. (Guardian)