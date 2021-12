Egy 14 éves lányt ölt meg a Los Angeles-i rendőrök eltévedt golyója

Napokkal később sikerült azonosítani Valentina Orellana-Peralta-t, egy 14 éves lányt, akit egy eltévedt golyó talált el még csütörtökön. A lány egy Észak-Hollywood-i ruhaboltban próbált éppen, amikor a falat átütte a golyó. A rendőrök épp egy 24 éves férfit üldöztek, aki zavartan viselkedett és többeket megtámadott egy közeli bevásárlóközpontban. A hajsza során több lövést is leadtak, végül a zavart férfit is lelőtték, ő is belehalt a találatba.

„Ez a kaotikus üldözés, ami végül egy ártatlan gyermek életét követelte, mindannyiunkat lesújtott. Mélységesen sajnálom ezt a veszteséget, bár tudom, hogy nincsenek szavak, amelyek enyhítenék a család fájdalmát” - nyilatkozta Michael Moore, a helyi rendőrfőnök az AP tudósítása szerint.

Michael Moore rendőrfőnök egy korábbi sajtótájékoztatón. Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A hírügynökség ugyanakkor kiemeli, hogy Los Angelesben idén 37 embert löttek meg rendőri intézkedés során, közülük 17-en belehaltak a sérüléseikbe. Ezek a számok pedig drámai emelkedést jelentenek az előző évekhez képest, amikor csaknem feleannyival kevesebb ilyen eset fordult elő a városban.