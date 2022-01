Netanjahu ellenlábasait is megfigyelhették a Pegasusszal

A volt izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu távozását követelő tiltakozó mozgalom vezetőit is megfigyelhette az izraeli rendőrség a Pegasus nevű kémszoftverrel. Rajtuk kívül egy ismert politikushoz közel álló személy, valamint polgármesterek, korábbi kormányzati alkalmazottak is célkeresztbe kerültek, írja az izraeli Calcalist, amiről a Washington Post is beszámolt.

A cikk szerint a megfigyeléseken keresztül olyan adatokat próbáltak gyűjteni, amiket később felhasználhattak volna egy lehetséges kihallgatáson.

A rendőrség tagadja a vádakat, állításuk szerint mindig a törvénynek megfelelően járnak el, bírói engedélyek alapján, ragaszkodva a szigorú előírásokhoz. Az illetékes miniszter azt mondta, alapos vizsgálatot indítanak, de az első ellenőrzések alapján nem találták nyomát annak, hogy bírói jóváhagyás nélkül figyeltek volna meg bárkit is.

A Pegasust gyártó izraeli cég, az NSO ismét közölte, hogy nem folynak bele abba, miként használják a szoftvert az ügyfeleik. Az állami szervek elvileg a bűnözés és a terrorizus megelőzésére használják a Pegasust az adott ország előírásainak megfelelően.

A Pegasus nyomait az elmúlt hónapokban magyar újságírók, gazdasági szereplők telefonjain is megtalálták, és ugyan nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, de a célpontok listája alapján bevethették többek közt ellenzéki politikussal, a kormánnyal szemben kritikus vállalkozóval és egykori államtitkárral szemben is. Már biztosan tudjuk, hogy a magyar állam is megvásárolta a szoftvert.

A kormány ragaszkodik hozzá, hogy Magyarországon csak törvényesen figyelnek meg embereket, de mint írtuk, a szabályozási környezet elég laza, lényegében azért is lehallgathatnak valakit, hogy megállapítsák, le kell-e hallgatni.

Ezekhez a megfigyelésekhez igazságügyi miniszteri jóváhagyásra volt szükség, Varga Judit elmondása szerint pedig ezt helyetteséhez, Völner Pálhoz delegálta, akit azóta korrupcióval gyanúsított meg az ügyészség.