Az Ottawa belvárosát elfoglaló 500 radikális kamionos közül 100-nál több magával vitte a gyerekét

Fotó: OLGA SAMOTOY/Sputnik via AFP

"Elszántnak és kiszámíthatatlannak" nevezte az ottawai rendőrség a kanadai főváros belső részét most már lassan két hete elfoglalva tartó kamionosokat, akik január végén egy, az országot átszelő tiltakozó menettel érkeztek, de nagyjából 500-an azóta is ott táboroznak. A félezer kamionnal eltorlaszolták Ottawa belső részét, ezekben laknak azóta, több mint egy hete, úgy, hogy a permanens tüntetés mellett folyamatosan dudálnak is. Egy bíró most hétfőn 10 napra törvénytelennek minősítette a dudálást.

A rendőrség számításai szerint a kamionok negyedében vannak kiskorú gyerekek, akik egy esetleges nagyszabású hatósági ellenakció közben veszélybe kerülhetnének. De a hetek óta a fülkében lakó kiskorúak higiénés körülményei miatt is aggódnak, emiatt a gyermekvédelmi hatóságokat is értesítették.

Bár a demonstráció összességében eddig békés volt, a rendőrök szerint egyre több a szélsőséges, erőszakos megnyilvánulás, ahogy az eredetileg az Egyesült Államokba átjáró kamionosok kötelező oltása ellen, majd később általában a járványügyi korlátozások ellen tiltakozó sofőrökhöz különböző szélsőjobboldali és fajgyűlölő csoportok is csatlakoztak.

A rendőrség a szabálytalan helyen parkoló kamionok megbüntetése mellett szóban próbálja távozásra bírni a táborozókat, de azok nem tágítanak. 80 résztvevő ellen indult nyomozás gyűlölet-bűncselekmények és ingatlanban okozott károk miatt. A helyi rendőrfőnök most olyan szöveggel próbálja elrettenteni a csatlakozni tervezőket, hogy

“Ne jöjjenek! Ha mégis, annak következményei lesznek.”

Kedden részlegesen meg tudták nyitni az ottawai tiltakozókkal rokonszenvező kollégák által elbarikádozott kanadai-amerikai közúti határátkelőt. Kanada felől ma már át lehet kelni a hídon, Amerika felől viszont még mindig nem.

(via BBC)