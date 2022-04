MZP: Nem vitatjuk, hogy a Fidesz a választást megnyerte

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor Bayer Zsoltnak a HírTV műsorában. Bayer Zsolt azonnal elérzékenyült, majd nosztalgiázásba kezdett és felidézte, amikor 1988-ban 37-en alapítottak egy ifjúsági szervezetet, akkor nem gondolt volna arra, hogy 30 év múlva ötödjére is kormányt alakítanak.

„Holnap reggel úgy fogok felkelni, hogy délben tartok egy kormányülést, ahol azon kell gondolkodnom, hogy akkor mi is a következő teendő. (...) De most adjunk hálát a jó istennek, mert úgy nyertünk, ahogy senki sem gondolta, hogy képesek vagyunk nyerni. Hiába a sok modern technika, de azért a választásnak a legmélyén mégis csak egy misztérium van: felkerekedik 6 millió ember és elmegy, hogy kialakítson egy közös döntést. És ebből a végén összeáll egy nagy közös akarat. (...) Én azt tanultam meg az elmúlt harminc évben, hogy az egymandátumos többségért is pontosan ugyanannyit kell dolgozni, mint a kétharmados győzelemért” - mondta Orbán Viktor.

Bayer Zsolt felvázolta kedvenc vízióját miszerint az unió és Washington Európai Egyesült Államokat akar létrehozni, majd megkérdezte, hogy ez a választás azt igazolja-e, hogy egy bizonytalan körvonuló birodalom helyett a jövő mégis csak a nemzeti reneszánsz lesz. Orbán szerint ez a választás ezt visszaigazolta, „Szent István jól kitalálta ezt. Nem kell nekünk birodalmakhoz kapcsolódnunk vagy betagozódnunk, mert abból nekünk semmi jó nem sül ki.”