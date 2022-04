Márki-Zay Péter nem ül be a parlamentbe

Úgy döntöttem, hogy nem fogok beülni a parlamentbe, mert meg kell védjem a hódmezővásárhelyi gyerekeket attól, hogy elvigye a Fidesz őket Ukrajnába katonának.

- ezt mondta az RTL Klub Híradójának adott interjújában Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnökjelöltje. Ezt a kijelentését azzal indokolta, hogy eddig a Fidesz hajtott végre minden olyat, amivel az ellenzéket vádolta: betelepítettek migránsokat, fizetőssé tették még a teszteket is az egészségügyben, a rezsicsökkentést pedig a Fidesz fogja megszüntetni, úgyhogy kezd aggódni, hogy a Fidesz akarja a fiait és más gyerekeket elvinni a háborúba.

A közel negyedórás interjúban Márki-Zay Péter azt mondta, hogy lényegében Gyurcsány és a háború miatt veszített az ellenzék. Gyurcsány Ferenc miatt azért, mert a kormánypropaganda vele riogatva el tudta bizonytalanítani a jobboldali szavazókat, és bár a kampánya sok jobboldalit meg tudott szólítani, Gyurcsány miatt nem tudták őket végül meggyőzni. A háború és az ellenzék háborús álláspontjáról terjesztett hazugságok pedig a korábban mért kis Fidesz előnyt óriásivá növelték.

Arról is beszélt, hogy azok az ellenzéki vezetők, akik nem álltak ki mögé a választás éjszakáján a színpadra, a kampány alatt is csak vegyesen álltak mögötte. Jakab Péterrel és Gyurcsány Ferenccel azóta sem beszélt. Mint mondta, jobb lett volna, ha a többi párt jobban teljesítette volna a kéréseit a kampány alatt, és ha többet kampányoltak volna együtt. No nem Gyurcsánnyal, akitől külön kérte, hogy külön kampányoljanak, de Jakabbal például szeretett volna együtt mutatkozni.

Márki-Zay azt mondta, nem tudja pontosan, kitől kellene bocsánatot kérnie, de most mindenkitől bocsánatot kér. Ami a jövőt illeti, úgy látja, hogy 2026-ig nem változnak majd azok a feltételek, amelyek most ellehetetlenítették az ellenzéki győzelmet, így például a Fidesz "halálcsillaga", az egész propagandagépezet ellen sem lehet mit tenni. Ennek ellenére pártot alapít és megerősíti a Mindenki Magyarországa Mozgalmat, mert meg kell védeni azt az 1,8 millió szavazót, akik az ellenzékre voksoltak, az aktivistákat és a 27 ezer szavazatszámlálót és a jelölteket, akiket már most hátrányos megkülönböztetés ér a politikai aktivitásuk miatt.

Hogy ki kapja a mandátumát, annak eldöntését a többi pártra bízza.