Márki-Zay szerint Gyurcsány alig várta, hogy elbukják a választást

Az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje utólag úgy értékeli, nem a hibáik, a félremagyarázható mondatai, a hadarása vagy a „túl intellektuális” monológjai miatt bukták el a választást, hanem szerinte a mostani keretek között nem győzhető le a Fidesz. Márki-Zay Péter a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy a kampány során maga Gyurcsány Ferenc bizonyította be róla a legfényesebben, hogy nem az ő embere. Mégpedig azzal, hogy

„alig várta, hogy elbukjuk a választást”. Bár Márki-Zay szerint a DK elnöke persze nyilván örült volna a győzelemnek, „de a vereséggel kalkulált, és amint kiderült, hogy valóban kikaptunk, azonnal elhatárolódott tőlem, igyekezett rám tolni a felelősséget”. Gyurcsány már a kudarcos választás éjszakáján arról beszélt, hogy nem ő volt a legjobb kapitány. Jakab Péter azt mondta, Márki-Zay nem leváltotta, hanem megbuktatta az ellenzéket, az LMP társelnöke pedig a végtelen monológjai miatt hibáztatta a közös jelöltet.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Elmondása szerint Márki-Zayt nem lepte meg, hogy a DK, a Jobbik és az LMP vezetése is távolt maradt az eredményvárótól. „Mert, őszintén szólva, valaki jó előre megígérte nekem, hogy egyedül kell elvigyem a balhét” - tette hozzá, de nem nevezte meg, kire utalt pontosan.

Egyébként szerinte akkor sem jártak volna jobban, ha végül Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely lett volna az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje: „Velük Budapestet is elbuktuk volna, mert azok a fiatalok és azok a konzervatívok, akik rám hajlandóak szavazni, baloldali jelölt hívószavára nem hallgatnak. Egy Dobrev vagy Karácsony vezette összefogásnál csak az lett volna rosszabb, ha nincs is összefogás, mert abban az esetben listán a hat pártból kettő jutott volna parlamentbe, egyéniben hoztuk volna Botkával Szegedet, plusz Budapesten négy-öt körzetet a tizennyolcból, és ennyi.”

A választás óta már beszélt telefonon Lázár Jánossal, gratulált is neki, de még nem eldöntött, hogy leülnek-e beszélgetni. Márki-Zay Orbán Viktort is szívesen felhívná, mert a választás estéjén, a vereséget elismerő beszédében elfelejtett gratulálni neki. Csakhogy eddig hiába kérte Kocsis Mátétól a miniszterelnök számát, nem adták meg neki. Egyébként Orbán Viktorral is le szeretne ülni beszélgetni, hogy „az ország gazdaságilag jó irányba induljon, hogy fejlessze érdemben az oktatást és az egészségügyet, hogy tegyen annak érdekében, hogy megállítsa a fiatalok külföldre vándorlását”, de maga is meglepődne, ha ez összejönne.