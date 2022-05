Két évvel a világjárvány kitörése után Észak-Koreában most először rendeltek el országos zárlatot

Hivatalosan is elért a koronavírus Észak-Koreába, az állami média arról számolt be, hogy Phenjanban, a fővárosban terjed az omikron, de azt nem közölték, hogy hány fertőzöttről tudni, csak hogy szigorú, országos zárlatot rendeltek el.

Fotó: KIM WON JIN/AFP

Az állami média szerint most előszört törte át a vírus az ország „karanténfrontját”, és Kim Dzsongun rendkívüli megbeszéléseket folytat az ügyben, de ahogy a BBC is írja, megfigyelők szerint a vírus már régóta jelen van az országban. A világjárvány kezdete óta több, meg nem erősített jelentés is érkezett koronavírusos megbetegedésekről az országban. Sőt, tavaly júniusban az állami média számolt be arról, hogy Kim Dzsongun egy a coviddal kapcsolatos „súlyos incidens” miatt szidta a legfelsőbb tisztviselőket, de ennél több részletet nem közöltek.

Észak-Koreában az oltásokat sem kezdték el, elutasították a kínai Sinovac vakcináját és az AstraZeneca oltóanyagát is. A világjárvány kezdete óta leginkább a határok lezárásával akarták távol tartani a vírust, ez viszont súlyos élelmiszerhiányhoz vezetett. (BBC)