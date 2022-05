A nyár végéig még biztosan eltarthat a háború

Vlagyimir Putyinnak három hónap is elég volt ahhoz, amire még Adolf Hitlernek is kellett négy-öt év: az orosz hadműveletek elakadását különböző csodafegyverek ígéretével igyekszik leplezni. Miután a minap az akár tízes nagyságrendben is rendelkezésre álló "modern" (értsd: a a bőven hatvan éves technológiának számító T72-es alapjaira épített) BMPT "Terminator" lövészpáncélosok bevetésével hencegtek, Jurij Boriszov fegyverkezésért felelős orosz miniszterelnökhelyettes most azzal büszkélkedett, hogy "széles körben" vetnek be a fronton lézerfegyvereket az ukrán drónok ellen. Állítása szerint ezek a fegyverek akár öt kilométer távolságból is képesek elpusztítani a drónokat és képesek "elvakítani a műholdakat".

Ennek sok jelét eddig nem lehetett tapasztalni a frontokon, az ukrán drónok határozottan sikeresek. A háború első szakaszában szép számban semmisítettek meg orosz páncélosokat, a legutóbbi időkben pedig már az orosz flotta hajói ellen is sikerrel vetették be ezeket a Kígyó-szigetnél. A keleti arcvonalon szorványosabban használják, de ennek aligha egy orosz csodafegyver az oka, sokkal inkább tudható be annak, hogy a keleti fronton részleges légi fölényük van az oroszoknak, és jobban kiépített a légvédelmük is. (Via BBC)