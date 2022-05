Atomrakétákkal gyakorlatozott az orosz haderő Kalinyingrádban

A nagy orosz keleti offenzívától legtávolabb eső mellékfronton, a legnyugatibb megszállt területek határán hajtottak végre sikeres ellentámadást az ukrán erők. Vezérkaruk tájékoztatása szerint az orosz erők "Mikolajiv és Herszon megyék határán több település fölött is elvesztették az ellenőrzést". A vezérkar szerint az éjjel folytatódtak a harcok Mariupolban, az Azovsztal acélgyár területén is, ahol az orosz sereg hétfőn indított akciót a város utolsó védőinek megsemmisítésére. Itt az oroszok a légierejüket is bátran bevetik, mivel a föld alá rejtőzött ukrán erők azokat nem tudják támadni. Az ukrán vezérkar szerint az oroszok továbbá "feszültséget gerjesztenek" a Moldovából még a korai kilencvenes években kiszakadt Dnyeszter-menti Köztársaságban is. (Via The Guardian)