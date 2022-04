Tömegsírokra bukkantak Mariupol közelében

Ukrán tank útban a frontra. Fotó: SERHII NUZHNENKO/REUTERS

"És bizonyosan van is tapasztalatuk a bevetésükben" - jegyezte meg az amerikai védelmi minisztérium munkatársa, aki a neve elhallgatását kérte. A tankok puszta száma persze nem feltétlenül határozza meg, hogy melyik oldal van fölényben, már csak azért sem, mert míg az oroszok éppen koncentrálják az erőiket a keleti offenzívájukhoz, az ukrán erők széles frontot védenek, és még Kijev alól se vonultak el egy esetleges újabb orosz támadástól tartva. Ugyanakkor fontos adat abból a szempontból, hogy Ukrajnának milyen segítségre lehet szüksége a kezdetben hatalmas erőfölényben levő orosz csapatok visszaverésére. Az ukránoknak főleg nagyobb hatótávolságú tüzérségi eszközökre van szükségük, az USA a múlt héten elfogadott 800 millió dolláros segélycsomagja részeként 155 mm-es tarackokat küldött, a most csütörtökön elfogadott újabb 800 millió dolláros csomag részeként pedig 144 ezer lövedéket is küldenek ezekhez. (Via The Washington Post)