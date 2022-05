Közeleg a döntő ütközet a luhanszki fronton

Sajátos zsarolásba kezdett Oroszország, visszaélve azzal, hogy Ukrajna a világ egyik legfőbb gabonaexportőre, így az ukrán gabonatermés létfontosságú a globális élelmiszerellátásban. A háború, azon belül is az ukránok fekete-tengeri kikötőinek orosz blokádja miatt Ukrajna most nem tudna gabonát szállítani, ez pedig súlyos éhínséggel fenyeget a világ legszegényebb vidékein - a világ legelmaradottabb 41 országa gabonaszükséglete harmadát ukrán és orosz forrásból fedezi.

Andrej Rudenko orosz külügyminiszterhelyettes most azzal a javaslattal állt elő, hogy hajlandók feloldani a kikötők blokádját, lehetővé téve az ukrán gabona exportját, amennyiben a nyugati országok feloldanák az Oroszországgal szemben hozott szankciókat. "Többször is jeleztük, hogy az élelmezési probléma megoldása komprehenzív közelítést igényel, köztük az orosz exportra és pénzügyi tranzakciókra kivetett szankciók feloldását" - közölte. (Via The Guardian)