Közeleg a döntő ütközet a luhanszki fronton

Legfrissebb jelentésük szerint az oroszok elpazarolták ezeket az elit egységeket, amiket rosszkor, rossz helyen, és rosszul vetettek be. Mint írták, az ejtőernyős alakulatokat több, súlyos kudarccal végződőtt akcióban vetették be, kezdve a hosztomeli reptér elleni, nem megfelelően előkészített, még annyira se támogatott február 24-i rohammal, amely során az ukránok egy teljes ejtőernyős zászlóaljt morzsolhattak fel egy nap alatt. Izjumnál is ejtőernyős alakulatokat vetettek be áprilisban, minden eredmény nélkül, májusban pedig az Északi-Donec folyón kierőszakolt folyamátkelés bukásakor számoltak fel az ukránok egy zászlóaljnyi ejtőernyőst.

A brit hírszerzés elemzése szerint az ejtőernyősöket, akik az orosz hadsereg elitjének számítanak, olyan feladatokra vetették be, amikre páncélos alakulatok alkalmasabbak lettek volna. Ezért is szenvedhettek súlyos veszteségeket. Ez pedig összességében leleplezte, hogy Putyin haderőfejlesztései az elmúlt tizenöt évben kudarcot vallottak, egy kiegyensúlyozatlan haderőt eredményeztek, fókuszában az elit desszantalakulatok fejlesztése volt - ezeket 45 ezer fősre duzzasztották kizárólag szerződéses katonákkal -, szemben az ukrajnaihoz hasonló hódító háborúk megvívásához szükséges páncélos erők fejlesztésével. Ez utóbbiakat leginkább csak látványszinten fejlesztették, az újonnan kifejlesztett T-14 Armata tankokból, amikből az eredeti tervek szerint 2020-ig 2300-at szerzett volna be az orosz hadsereg, mostanáig a becslések szerint valójában kb. húsz készülhetett el.