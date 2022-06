Júniustól nem lehet szülni a Mohácsi Kórházban

A Másállapotot a szülészetben mozgalom tette közzé Facebook-oldalán azt a tájékoztatót, melyben a főigazgató arról értesíti a lakosságot, hogy „a Mohácsi Kórház területi ellátási kötelezettségbe tartozó szülészeti eseteket szakmaspecifikus koncentráció keretében 2022. június 1. napjától a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika látja el”, azaz attól fogva nem lehet szülni a kórházban.

A mozgalom azért is szomorúnak tartja a fejleményt, mert „a mohácsi szülészetről sok pozitív visszajelzés is érkezett támogató szemléletük miatt. Szűkíti ez a döntés mindazon nők és családok mozgásterét, akik Mohácson terveztek szülni, akik szerettek volna Mohács környékén intézeten kívül szülni, és a túlterheltség miatt negatívan hathat a pécsi intézményben szülőkre is. A lakóhelyhez közeli, könnyen elérhető, támogató szemléletű ellátás a szülészeti ellátásban is fontos. Mindeközben a pécsi szülészetet felújítják épp” - írják.



(via telex)