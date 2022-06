Joe Biden aláírt egy LMBTQ-jogokat védő rendeletet

A Fehér Ház tisztviselői azt mondták, a most aláírt rendeletet az indokolta, hogy egyre több LMBTQ-ellenes törvényt fogadnak el a republikánus államokban.

A New York Times cikke szerint az amerikai elnök által szerdán aláírt rendelet ellensúlyozza például a republikánus floridai kormányzó, Ron DeSantis „Ne mondd, hogy meleg” törvénynek nevezett intézkedését, amely a floridai közoktatásban megtiltja tanároknak, hogy a nemi identitásról vagy szexuális irányultságról beszéljenek az iskolákban.

A Biden által aláírt rendelet leginkább az úgynevezett konverziós terápiát veszi célba, vagyis azokat a kezeléseket, amelyek bizonyos orvosok állítása szerint képesek megváltoztatni a nemi identitást vagy a szexuális irányultságot.

Biden úgy fogalmazott, azért kellett lépnie, hogy megakadályozza a republikánus kormányzók és törvényhozók által országszerte elkövetett „gyűlöletes támadásokat”.

Biden már 2020-ban, kampánya során megígérte, hogy kormánya „olyan lesz, mint Amerika”, és kabinetjének tagjai közé LMBTQ-embereket is választ majd. Ígéretét be is váltotta azzal, hogy közlekedési miniszternek a nyíltan meleg Pete Buttigieget választotta, sajtótitkárának pedig a szintén nyíltan meleg, Karine Jean-Pierre-t.

Hivatalba lépésének első napján pedig egy olyan rendeletet írt alá, amely megtiltja a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetést az egészségügyi ellátásban, az oktatásban és a foglalkoztatásban.