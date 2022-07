Semjén: Az adózás nem egyenlő az életükkel

Természetesen aláírta a katát lényegében kinyíró törvény módosítását Novák Katalin köztársasági elnök, de azért kénytelen volt megjegyezni, hogy „helyesebb lett volna, ha a módosításokról érdemi egyeztetés után születik döntés. Gyors változtatás esetén is elvárható, hogy a Kormány megfelelően segítse az érintetteket”.

Elvileg valamiféle látszategyeztetés volt a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara elnökével, Parragh Lászlóval, aki azóta nem győzi lenyilatkozni, hogy a módosítás kissé erős lett, illetve azt javasolták, hogy csak januártól lépjenek életbe a változások. Ez mondjuk egyáltalán nem jött össze, de persze Parragh azt is mondta a köztévében, hogy „más az egyeztetés, amikor elmondom, hogy mi a terv és más a megvalósulás, amikor valójában nem az történik, amit én szeretnék. De ilyen értelemben egyeztetés bőséggel volt”.

Ne hallgassuk el, hogy volt egy szűkre szabott, mindössze háromórás vita is a Parlamentben az előző nap beterjesztett módosításról, ami után gyorsan szavaztak is a törvényről. Ennek jó részén egyetlen egy kormánytag sem vett részt, a kabinet nevében Tállai András államtitkár szólalt fel.

A parlamenti közvetítésében a felszólalókat igen, a bekiabálásokat nem lehetett hallani. Pedig a módosítást benyújtó Semjén Zsolt is megjelent egy idő után, de szót nem kért, csak közbeszólt ellenzéki felszólalások alatt. Most viszont felkerült az ülés jegyzőkönyve a parlament honlapjára, így kiderült, hogyan kommentálták bekiabáló kormánypárti politikusok a kata villámgyors, hatástanulmányok nélküli, nagyon rövid határidejű módosítását, ami 450 ezer vállalkozót érint.

Bedő Dávid momentumos képviselő kért szót a vitában, és meglehetősen felhevülten kezdett bele.

A jegyzőkönyv:

Bedő Dávid (Momentum): Köszönöm szépen. Nehéz, tényleg nehéz már szavakat találni erre. (Közbeszólás a kormánypártok oldaláról: Akkor ülj le!) Ez az, erről beszélek! Pontosan erről beszélek! (Az elnök csenget.) Itt ülünk a parlamentben, egy olyan törvény módosításáról beszélünk, ami 400 ezer ember, 400 ezer kisvállalkozó életét lehetetlenítené el, és önök viccelődnek. Itt ülnek a parlament padsoraiban, a telefonjukat nyomkodják, beszélgetnek egymással, nem is érdekli önöket, a szemük sem rebben. A szemük sem rebben, és 400 ezer embert, 400 ezer kisvállalkozót akarnak kicsinálni egyik napról a másikra.



Négy nappal ezelőtt önök sem tudták, hogy milyen lesz ez a törvény, négy nappal ezelőtt a Miniszterelnökséget vezető miniszter sem tudta, hogy mi lesz ebben a törvényben, és ma meg már szavazunk róla. Úgyhogy semmilyen egyeztetést nem folytattak le, semmit, semelyik érdekképviseleti szervvel, semelyik érintettel - zéró párbeszéd és zéró egyeztetés. Ráadásul egyetlenegy hónapot akarnak adni, kicsit többet, másfél hónapot akarnak adni ezeknek a kisvállalkozóknak, hogy átalakítsák az életüket, és megtalálják azt, hogy hogyan fognak adózni a jövőben. Másfél hónapot!

Ezeknek az embereknek másfél hónapjuk lesz arra, hogy kitalálják, hogy mit kezdenek az életükkel. Fogalmuk sincs, hogy… (Dr. Semjén Zsolt: Az életükkel?) Igen, az életükkel. Az életükkel, a munkájukkal, a megélhetésükkel. Ön szerint az nem az életük? Hanem az micsoda akkor? (Dr. Semjén Zsolt: Az az adózásuk - nem? Az adózás nem egyenlő az életükkel. - Az elnök csenget.)

Ez a fajta hozzáállás az, amivel igazán nagy probléma van ebben a Házban.

Elnök: Képviselőtársaim! Ez nem párbeszéd kérdése. Mindenkinek fogok adni szót.

Bedő: Ezzel a problémával van baj. Ezeknek az embereknek fogalmuk sincs, hogy mi lesz. Most én is kint voltam a Margit hídon, ami két órája le van zárva, mert a katások az ellen tüntetnek, amit önök most itt csinálnak. Végiggondolták egyáltalán, hogy ennek milyen következménye lesz a jelenlegi infláció mellett? Önök szerint mi lesz, ha ezeknek a kisvállalkozóknak utána árat kell majd emelni? A szolgáltatásaik nagy részének emelkedni fog az ára, és tovább fogja fűteni ezt az inflációt. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Így van!) Ha van egy icipici lelkiismeretük, egy icipici, tényleg nem kérek önöktől sokat, csak egy icipicit, akkor a mai napon ezt a törvényt nem fogják megszavazni. Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

Elnök: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Párbeszéd képviselőcsoportjából Szabó Rebeka képviselő asszony következik. Parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó. (Nacsa Lőrinc: Ő az egyik, aki nem szavazta meg…)

Egy rövid közbeszúrás. Semjén Zsolt miniszter és parlamenti képviselő. A kormánytagok fizetése a harmadával nőtt május végén, az addigi havi bruttó 1 979 400 forint helyett 2 632 800 forintra nőtt a fizetésük. Emellett Semjén képviselőként is kap illetményt, az is nőtt tavalyhoz képest 106 ezer forinttal, most 1 316 400 forint. Vagyis Semjén keresete havi bruttó 4 millió forint.



Ezzel át is térhetünk a KNDP vezérszónokára, Nacsa Lőrincre. Amikor bent volt, azzal szórakoztatta a pár képviselőt, hogy papagájként emlegette bármilyen kritikára azt, hogy a felszólaló képviselő 2012-ben nem szavazta meg a kata bevezetését.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik): „Ha már változtatni akarnak - és remélem, hogy a végén visszavesznek ebből a tolvajtempóból, és tisztességes irányú változtatások is lehetnek -, akkor azt január 1-jével tegyék meg. Mindenféle szakmai alapot nélkülöz (Nacsa Lőrinc: Nem szavaztad meg!) az a szeptember 1-jei, de még az államtitkár által említett októberi dátum is, amely felforgatja nemcsak a katások nyarát, hogy augusztus közepén kellene könyvelőt keresni, nemcsak a könyvelők világát, hogy egy-két hónap alatt kellene ilyen súlyú problémát megoldani, de ez már a nemzetgazdaság számára is káros, ami történik.”

Nacsa Lőrinc Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Azt látjuk, hogy a lényeg az önök szemében mégiscsak az, hogy a társadalmi felelősségét vállaló középosztályt, a függetlenségéért nagyon nehéz helyzetben harcoló középosztályt egy kicsit lenyomják abba a függőségi rendszerbe, ami az önök élete, ami az önök világa. Tehát ez a bolsevizmussal kevert félfeudalizmus, ami a média színterén bolsevizmus, faluhelyen pedig sokszor feudalizmus. Ez az önök rendszere, ez az önök világa, és azt látjuk, hogy ebbe a függőségbe taszítással önök felrúgnak egy ki nem mondott társadalmi szerződést. (Nacsa Lőrinc: Nem szavaztad meg!)



Teljes mértékben életszerűtlen, a hatvanas-hetvenes évek szabályozását idézi az, amit önök ide letettek. Két nap alatt egyébként ilyen munkára van lehetőség, tehát ez olyan, mint amikor egy vizsgára próbálnak három hét helyett két nap alatt felkészülni. Azt látjuk, hogy teljes szakmacsoportok életével önök így játszadoznak… (Tállai András felé:) Röhögcsél az államtitkár. Igen, ez fejezi ki önöket. Itt teljes szakmákról van szó, és ez a beképzelt, szánalmas röhögcsélés… Igenis, idehozzák 2012-ben egy salátatörvényben (Nacsa Lőrinc: Nem szavaztad meg!), tudatosan úgy rakják össze a törvényeket, hogy legyen mellette olyan, ami miatt az ellenzék ezt nem szavazhatja meg (Az elnök csenget.), aztán röhögcsélve, beképzelt pojáca módon számonkérik ugyanezt a parlamentben, mintha itt bárki is a kisvállalkozók ellen lett volna a parlamentben, akármikor is. (Nacsa Lőrinc: Nem szavaztad meg!)



Vajda Zoltán (MSZP): Most voltam kint a tüntetésen, ahol maguk ellen tüntetnek az emberek! Maguk, akik elvileg a magyar embereket meg a magyar családokat képviselik, tudatosan teszik most őket tönkre. Maguk ellen tüntetnek! (Nacsa Lőrinc: Nem szavaztátok meg! - Varju László: A Margit hidat már elfoglalták! - Az elnök csenget.) És jelzem, hogy a Margit hidat már lezárták. Maguk ellen tüntetnek az emberek! Nacsa képviselő úr karba tett kézzel annyit kiabált be, hogy én viszont megszavaztam ezt. Nacsa kolléga, nem voltam én itt, ’12-ben, nem szavaztam itt meg semmit. Ne gyurcsányozz nekem, és ne mondd ezeket, mert nagyon gyenge, jó?! (Nacsa Lőrinc: Magázódunk a teremben!) Ön ne mondjon ilyeneket! Ne haragudjon, hogy tegezve mondtam, én szégyellem magam, én a barátaimat tegezem. (Derültség az ellenzék soraiban.)

Elnök: Képviselő úr, elnézést, de letelt az ideje. A Jobbik képviselőcsoportjából Z. Kárpát Dániel képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője következik. Parancsoljon! (Nacsa Lőrinc: Ő se szavazta meg!)

Azt, hogy korábban ki szavazta meg a katát, Semjén is bevetette, amikor Szabó Rebeka a KNDP elnökének megjegyezésére reagálva figyelmeztette arra, hogy igenis van, akinek az adózáson múlik az élete.

Szabó Rebeka (Párbeszéd): Köszönöm a szót. Itt Semjén miniszterelnök-helyettes úrnak csak finoman szeretném jelezni, hogy igen, van, akinek az adózáson az élete múlik, bizony! Ezt, ugye, önöknek baromi nehéz lehet elképzelni. De az a helyzet, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon sok ember van, akinek a megélhetése egy hajszálon függ a maguk ostoba, gonosz politikája következtében. Semmit nem foglalkoznak az inflációval, mennek fel az élelmiszerárak.

Nézze, lehetne azt mondani, és egyébként sokat is gondolkozom azon, hogy mi a fenét csinálunk mi itt az Országgyűlésben, mert nyilván itt a maguk kétharmadával szemben döntési jogosultságunk nincs. Egyébként, Semjén miniszterelnök-helyettes úr, nyugodtan nézhet a szemembe is, látom, hogy nézi a plafont, biztosan nagyon unalmas, amit mondok (Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesi helyén Szabó Rebeka felé fordul.), de az az igazság, hogy most emberek tüntetnek kint a Margit hídon, emberek tüntetnek kint az Erzsébet hídon, és igazából azért jöttünk ide be, mert valakinek igenis itt is el kell mondani, hogy mi a helyzet, mert maguk a drága autóikkal bejönnek, lemennek a mélygarázsba, ki se néznek az utcára, fogalmuk sincs, hogy mi zajlik ebben az országban. Úgyhogy most… (Dr. Semjén Zsolt: Képviselő asszony annak idején megszavazta a katát? - Közbekiáltások az ellenzék soraiból: Gomb! Gombnyomás! - Az elnök csenget.) Úgyhogy most lehet azt csinálni, hogy akkor sétáljanak ki, legyenek szívesek, önök is a Margit hídra, nézzék meg, hogy ott mi van. Nézzenek ezeknek az embereknek a szemébe, akiknek éppen tönkreteszik a megélhetését (Kunhalmi Ágnes: Így van!), és utána akkor esetleg nézzenek magukba is, és próbáljanak meg tükörbe nézni, mert szerintem nem fognak tudni. Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

Semjén Zsolt javaslatokat ad Fotó: Németh Dániel/444

Semjénnek volt bekiabált adóügyi jótanácsa is:

Szabó Szabolcs (Momentum): Köszönöm a szót, elnök úr. Most nagyon rövid leszek, még rövidebb, mint az előzőekben. Nem tudom, felteszem önöknek ezt a kérdést, hogyan telt az előző délutánjuk és estéjük. Engem például a csepeli és soroksári katás vállalkozók közül sokan hívtak, hogy legyek szíves elmagyarázni, akkor az ő életük hogyan fog menni szeptember 1-je után. És ezt miniszterelnök-helyettes úrnak mondanám, hogy igen, itt az életükről van szó, ezért hívtak föl, hogy mondjam el nekik, az ő életükkel mi lesz. (Dr. Semjén Zsolt: Egyéni vállalkozó!)

Ezen kívül még akkor kiabált be, amikor Szabó Tímea szólította meg:



Szabó Tímea (Párbeszéd): Semjén Zsolttól pedig mint a törvény benyújtójától szeretném megkérdezni azt, hogy ön 2008-ban kiadott egy verseskötetet, egyik versének a címe az, hogy Ámentelenül. Én most felolvasnám ezt a verset: „Jézus, értemvérző Arcod / Rúzsként kenem szét arcomon, / Dicsőséged dicsőségem részeként / Önmagamra aggatom.” - örülök, hogy ön is mondja velem. „Igent mondhatok-e Rád / Míg magamra nem mondok nemet? / A talánok közt így tördelem / Én skizofrén életemet.” Szeretném… (Dr. Semjén Zsolt: Ez volt az első értelmes gondolat! - Derültség és taps a kormánypárti padsorokban. - Az elnök csenget.) Amennyiben ön a skizofrén életét gondolja, hadd kérdezzem meg öntől - ön is nyomhat gombot (Dr. Semjén Zsolt: Dedikálom önnek!) -, nem tudom, hogy mire értődött ez a skizofrén élet. De hadd kérdezzem meg, hogy esetleg lehet-e ahhoz köze, hogy önök azt mondják, hogy családbarát kormány, miközben most tesznek tönkre egymillió embert és több százezer családot. Mit jelent ez a skizofrénia? Azt, hogy mást mondanak, hogy vizet prédikálnak és bort isznak? Most fognak tönkretenni családokat. Tessék felszólalni ennek a törvénynek a vitáján! Ne hallgassanak! 88 egyéni képviselőjük ül most itt. Tessék választ adni a magyar embereknek! (Taps a Párbeszéd, a Momentum, az MSZP és a DK soraiban.)



Visszaugorva a KDNP-s vezérszónokra, Nacsa Lőrincre. Neki is voltak egyéb érdemi megjegyezései a nem szavazta meg ismételgetésén kívül:

Elnök: Köszönöm szépen. Az MSZP képviselőcsoportjából Komjáthi Imre képviselő úr következik felszólalásra. Parancsoljon, öné a szó. (Nacsa Lőrinc: Na, hallgassuk a komcsit!)

(…) Komjáthi Imre: Önök annyiszor elmondják ezt a családbarát kormányt, de mikor arról van szó, hogy konkrétan családok életét teszik tönkre, akkor hirtelen ezt elfelejtik. Nemzeti színű szalaggal átkötött téglával verik a mellüket, hogy mekkora magyarok, de nem érdekli a magyar emberek sorsa. Úgyhogy legyenek szívesek magukba nézni, és még van idő, vonják vissza ezt a törvényt. (Taps az ellenzéki pártok soraiban. - Közbeszólások a kormánypárti sorokból, köztük Nacsa Lőrinc: Föl, föl, ti rabjai a földnek!)

De Vajda Zoltán felszólalására is jött érdemi válasz:

Vajda Zoltán (MSZP): Hát, nagyon szépen köszönöm a szót. Először, mielőtt elmondanám, hogy miről szeretnék majd beszélni, meg a beszédemet elkezdem, mivel azt hiszem, a kamera csak engem mutat, először azoknak, akik esetleg nézik ezt, csak tájékoztatnám őket, hogy 2-4- 6-8-9-10 darab fideszes - bocsánat, és KDNP-s -, öszszesen tíz darab fideszes és KDNP-s képviselő az, aki itt van a parlamentben, és a kormányt pedig egy darab Tállai államtitkár úr képviseli. Tehát sem a kormány nem szeretne itt lenni, úgy látom, és összesen a KDNP és a fideszes képviselők közül tízen vannak itt. Én úgy látom, hogy a fideszes és a KDNP-s képviselők azok, akik meghallották azoknak az ellenzéki szavazóknak a hangjait, amivel egyébként nem értek egyet, hogy bojkottálni kell a parlamentet. Valamiért a fideszes és KDNP-s képviselők közül is tízen vannak itt. (Nacsa Lőrinc: MSZP-s hány van itt?) Ezek közül, ha most jól látom, négyen a telefonjukat nyomkodják, vagy pedig a számítógépen biztos, hogy szakmai munkát végeznek. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból. - Nacsa Lőrinc: Fülhallgatóval ültél itt eddig!) Egyébként Tállai úr is ez alatt a beszélgetés alatt, míg a kollégáim hozzászóltak, én két dolgot láttam, hogy ő csinált, a telefonját nyomkodta, vagy pedig a kollégáival beszélgetett a padsorok között. Tállai úr, adok önnek tollat, ha nincs esetleg, jegyzeteljen, hogy legyen mire majd válaszolnia, mert néhány konkrét példát fogok önöknek mondani. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból. - Nacsa Lőrinc: Fülhallgatóval ültél itt! - Az elnök csenget.)

Elnök: Képviselő úr! (Zaj. - Nacsa Lőrinc: Mostanáig fülhallgatóval ültél itt! - Az elnök csenget.) Térjen a tárgyra, képviselő úr!

Volt persze a KDNP-s képviselőnek is adójavaslata:

Orosz Anna (Momentum): A mostani katásoknak, amennyiben önök meg fogják szavazni ezt a módosító javaslatot, legjobb esetben az a választás áll elébük, hogy áttérjenek egy szja-alapú egyéni vállalkozói formára vagy egy kft.-be. (Nacsa Lőrinc: Kiva…) Ezzel rengeteg többletteher jár mind pénzügyileg, mind anyagilag, mind adminisztratíve; több százezer forint többletkiadással járhat ez a jelenleg katás vállalkozók számára minden egyes hónapban.

De volt fideszes kórus is:

Gelencsér Ferenc (Momentum): Köszönöm a szót. Én általában minden felszólalásomat azzal kezdem, hogy tisztelt Ház meg tisztelt házelnök úr, meg tisztelt képviselőtársaim, hát, az az igazság, hogy nem nagyon van mit tisztelni önökben. Nézzenek magukba, itt vagyunk, és egy olyan törvényről fogunk szavazni, ami tönkretesz 400 ezer embert, 400 ezer családot. Egyébként elolvasták, hogy egyáltalán miről fognak szavazni? Ez egy szégyen! Ez az önök szégyene! Tudják, itt ülnek a nagyon drága öltönyeikben (Kocsis Máté: Magadat! A selyemöltönyödet!), egy dolgot sajnos nem lehet megvásárolni: a pedigrét. Ez az, ami hiányzik önökből nagyon súlyosan! Önök elvileg egy családbarát kormány, most mégis tönkretesznek magyar családokat. Önök elvileg egy munkaalapú társadalmat akarnak létrehozni, erre elvesznek 400 ezer embertől munkát. (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból. - Az elnök csenget.) Agyrém! Olyan szintű cinizmust produkálnak jelenleg, amire szerintem a magyar történelem során még nem volt példa. Én elhiszem, hogy önök gyűlölnek minket. Gyűlöljenek, itt vagyok, lehet utálni (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.), de könyörgöm, ne a magyar embereket utálják! Ne 400 ezer magyar vállalkozót és a családjaikat utálják! Köszönöm. (Taps az ellenzéki padsorokból. - Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Azt se tudjuk, ki vagy te!)

Elnök: Én arra kérek mindenkit, hogy próbáljon lehiggadni, abból a szempontból, és elmondani lehetőleg szakmailag mindazt, amit akar, hogy a gyűlölet magját ne kelljen már itt elvetni.”



Újra a kormánypárti kórus. Vajda Zoltán (MSZP) beszélt, aki a tüntetésről begyűjtött élethelyzeteket sorolt fel:

Klára is szertettel üdvözli önöket (Közbeszólás a kormánypárti sorokból: Dobrev! - Közbekiáltások az ellenzéki oldalról.), aki gyerekszínháznál dolgozik, és bizony legtöbb esetben cégeknek dolgoznak. Neki milyen módon tudnak majd segíteni egzisztenciálisan?

Ez ugyan hallatszott a közvetítésében is, de talán nem érdeketlen, hogy miért utasította helyre a momentumos Tóth Endrét az elnök, Latorcai János:

Tóth Endre (Momentum): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Kormánypárti Képviselők! Önök adóparadicsomot hoztak létre Magyarországból a multinacionális cégek számára, és most arra készülnek, hogy adópoklot hozzanak létre a kisvállalkozók, a magyar kisvállalkozók számára az országból. Ha egy multi cég szeretne a magyar adóparadicsomba jönni, akkor a kapunál ott találja Szijjártó „szent” Pétert, aki adókedvezményekkel és rekordalacsony társasági adóval várja őket. Ellenben a magyar kisvállalkozókat ma önök az adópokol kénköves bugyraiba készülnek vetni, ahol Varga Mihály és Parragh László szurkálja őket vasvilláikkal a céges számlázás tilalmával és a szeptemberi átállási határidővel. (…)

Elnök: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Nem állítottam meg, de tisztelettel arra kérem, hogy függetlenül attól, hogy kinek-kinek mi a vallási világnézete vagy a világnézete, egyházi kifejezésekkel máskor, legyen szíves, ne viccelődjön. Köszönöm szépen a megértését."

A vita legvégén egyébként Tállai András kapott szót újra, elég sok kérdésre nem válaszolt, arra sem, hogy a kormányprogram, illetve a választási program mely fejezetében található a kata módosítása, viszont arra kitért, hogy az ellenzéki képviselők kimentek a tüntetők közé:

Tállai András: Hogy is van ez? Hogy is van ez? (Közbeszólások.) Hogy az esküt tett képviselők beszaladnak a parlamentbe, demokratikusan elmondják a véleményüket, mi arra reagálunk, majd kiszaladnak a parlamentből, és embereket törvénytelenségre, szabálysértésekre próbálnak rávenni azzal, hogy zárják el a közlekedést, zárják le a hidat, hogy mások ne tudjanak közlekedni. (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Felbujtók!)

Azt gondolom, ez semmiképpen nincsen rendjén. Ami a törvényjavaslatot illeti, a hosszú vita során nincs elegendő időm, hogy mindenre reagáljak (Dr. Vadai Ágnes: Van, van. - Moraj az ellenzéki pártok padsoraiban.), és egyébként is köszönöm a segítséget Dömötör Csabának és frakcióvezető úrnak, Kocsis Máténak, akik azt hiszem, besegítettek ebbe.

Tállai András Fotó: Németh Dániel/444

Ideje egyébként bőven lett volna, a két kormányárti frakciónak is marad bő 30 perce, amit nem használtak ki. Tállai aztán például így oldotta meg az egyik legfontosabb kérdést:

Tállai: De a legtöbb felszólalás azt érintette többek között, hogy miért 24 óra alatt fogadja el a parlament. Erre azt szeretném mondani, hogy a házszabály, a jogalkotási törvény lehetővé teszi (Derültség.), hogy a parlament 24 óra alatt elfogadja. És azok a kritikák, amelyek szerint egy adótörvénynél mindössze hat hét áll rendelkezésre, szeretném elmondani, hogy egyébként a törvény az adótörvények módosításánál harminc napot ír elő, hogy ki kell hirdetni, tehát ennek a feltételnek is teljes egészében megfelel, és hogyha hozzászámítom, hogy szeptember 25-ei és október 31-ei határidők vannak benne, akkor azt gondolom, hogy elegendő ideje lesz mindenkinek dönteni.



Szerinte egyébként több lehetőségük is van a katásoknak, hogy más típusú adózást válasszanak.