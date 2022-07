Meghalt a világ legidősebb fogságban tartott hím óriáspandája Hongkongban

A világ legidősebb fogságban tartott hím óriáspandáját, An Ant egészségi állapotának romlása után csütörtök reggel elaltatták egy hongkongi vidámparkban, hogy elkerüljék az állat további szenvedését. Altatása csak azután történt meg, hogy az Ocean Park állatorvosai és a kormányhatóságok konzultáltak a Kínai Óriáspanda Védelmi és Kutatási Központtal.

"An An teljes életet élt, amely tiszteletre méltó 35 éves korában ért véget - ez emberi életkorban 105 évnek felel meg" - áll az Ocean Park közleményében.



An An élete nagy részét az Ocean Parkban töltötte, miután 1999-ben Kína egy nőstény pandával együtt Hongkongnak ajándékozta. A nőstény panda, Jia Jia 2016-ban, 38 évesen halt meg, ezzel ő lett a legidősebb fogságban tartott nőstény panda.

An An magas vérnyomással küzdött, ami gyakori betegség az idős pandák körében. Az elmúlt három hétben An Ant a park látogatói elől elzárták, mivel egészségi állapota egyre romlott. Az utóbbi napokban már nem evett szilárd táplálékot és jelentősen csökkent az aktivitása.

A múlt héten több százan írtak hozzászólásokat az Ocean Park egyik, An An állapotáról szóló bejegyzéséhez és kívántak neki mielőbbi gyógyulást.

Hongkong 2007-ben kapott egy másik pandapárt - Ying Yinget, egy nőstényt és egy hímet, Le Le Let - a város Kínához való visszatérésének 10. évfordulója alkalmából.

Kína általában "pandadiplomáciát" folytat, amelynek keretében a kizárólag Kínában található emlősöket jóakaratuk jeléül más országoknak adják kölcsön. (AP News)