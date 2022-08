Kemenesi Gábor az OMSZ-ügyről: Azok ünnepelnek, akik nem értik, mi az a 80% valószínűség

Palkovics László miniszter hétfőn menesztette Radics Kornéliát és Horváth Gyulát, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és szakmai elnökhelyettesét, mert a Kovács Zoltán vezette, a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a szolgálat előrejelzése alapján fújta le napközben az augusztus 20-ai tűzijátékot, és míg a napközbeni előrejelzések 80 százalékos valószínűséggel jósoltak vihart estére, végül nem volt vihar.

Az OMSZ vezetőinek kirúgása miatt kemény hangú közleményben tiltakozott a szervezet számos vezetője az OMSZ hivatalos Facebook-oldalán.

Szintén megszólalt az OMSZ elleni támadásról Kemenesi Gábor biológus, víruskutató, aki a koronavírus-járvány idején az egyik legtöbbet szereplő szakértő megszólaló volt a magyar médiában. Kemenesi Twitteren írt arról, hogy „a mindenkori politika magára hagyta az értelmet és a suttyóságra épített, itt sosem volt cél értelmes társadalmat építeni, a rettegő/gyűlölködő/függő könnyebb játszótér a politikusnak. Ennek kedvez a mostani OMSZ ügy is, akik nem értik mi az a 80% valószínűség most ünnepelnek.”

Mint fogalmazott, az OMSZ vezetőinek kirúgása a szakmaiság és tudomány elleni támadás is, amelynek a spektruma jóval túlmutat a mostani ügyön. Példaként említette a vakcinák esetét, ahol szintén valószínűségeket kellene felfognia a társadalomnak.

„Valószínűségeket kellett volna felfogni, de sosem láthattunk ilyet, a vakcináknál is a politikában ,bevált’ karakterre építést választották. MB arcát nézhettük számok, tudományos adatok közlése nélkül, azt sem az értelemre építették. Ezek mind olyan momentumok és eljárások amik hosszú távon is lejtmenetre és a haszonleső politika számára kiszolgáltatottá, a populizmusra fogékonnyá teszik a társadalmat. Közben nem meglepő, hogy virágoznak a vírustagadó, konteó - és hátterhatalomhívő mozgalmak. Értelmiségiként és értelmes emberként igazi szenvedés ezt megélni, ugyanakkor nagyon nagy a felelősség is, hogy ez mihamarabb változzon. Szerintem a legfontosabb, hogy nem szabad csendben maradni, ki kell mondani ha valami rossz. Az OMSZ kirúgási ügy rossz, nagyon rossz” – írja posztjában Kemenesi Gábor.