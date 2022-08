Büntetést kapott a Szerb Posta a levélszavazatok körüli titkolózás miatt

Megbírságolták a Szerb Posta közvállalat közérdekű adatokért felelős illetékesét, amiért az nem volt hajlandó a törvényben meghatározott módon és határidőre tájékoztatást adni a Szabad Magyar Szó megkeresésére, hogy kire ruházta át a Magyar Postától kapott, az április 3-ai magyarországi választásokkal kapcsolatos választási csomagok kézbesítésének feladatát - írja a vajdasági lap.



Az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát leadni készülő nő érkezik a szabadkai magyar főkonzulátusra 2022. március 30-án. Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A Szabad Magyar Szó márciusban írta meg, hogy olvasóik szerint a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) aktivistái gyűjtik be a magyarországi levélszavazatokat. Akkor erről a saját szemünkkel is meg akartunk győződni, videót is készítettünk a minimum aggályosnak mondható gyakorlatról.



Az ügy kipattanását követően a Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, a törvény megengedi, hogy megbízással nem rendelkező emberek szállítsák a leadott levélszavazatokat.

A Szabad Magyar Szónak nem árulta el a szerb posta, hogy kinek szervezték ki a feladatot. Arra hivatkoztak, hogy „mindkét országban folyamatban vannak a választások, és nincs lehetőségünk felmérni, hogy a kért információk eljuttatása okozhat-e kárt a másik szerződő félnek”. Végül 98 nappal azután, hogy a lap közérdekű adatigényléssel fordult a szerb postához, közölték: 160 ezer dinárt, azaz kb. 1360 eurót fizettek azért, hogy helyettük a Fideszhez ezer szálon kötődő CMH-iroda intézze a borítékok kézbesítését, begyűjtését. Kiderült az is, hogy a posta a szavazási levélcsomagokat a CMH-irodának ott adta át, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Magyar Nemzeti Tanács székháza található.

A lap augusztus 17-én ismét a közérdekű adatok biztosához fordult az ügyben, hogy megállapított-e szabálysértést az üggyel kapcsolatban.