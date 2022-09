Lengyelország szerint „pusztító” lesz a NATO válasza, ha Ukrajnát atommal támadják az oroszok

„Legjobb tudomásunk szerint Putyin azzal fenyegetőzik, hogy taktikai atomfegyvereket vet be ukrán területen, nem pedig azzal, hogy megtámadja a NATO-t, ami azt jelenti, hogy a NATO-nak hagyományos módon kell válaszolnia - mondta Zbigniew Rau, Lengyelország külügyminisztere az NBC News-nak. - De a válasznak pusztítónak kell lennie. És azt hiszem, egyértelmű az üzenet, amit a szövetség most Oroszországnak küld.”

Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter Fotó: German Federal Foreign Office //Anadolu Agency via AFP

Vlagyimir Putyin egy hete már nyilvánosan is nukleáris csapással fenyegetőzött beszédében, amikor bejelentette a tartalékosok mozgósítását. Rau szerint nyilvánvaló, hogy Putyin vesztésre áll, ezért rendelte el a mozgósítást, de az új katonák rosszul képzettek, akikkel nem lehet háborút nyerni. Ugyanakkor szerinte elképzelhető, hogy a mozgósítás áttörést hozhat az orosz közvéleményben. Hiába volt eddig nagyon népszerű a háború az orosz lakosság körében, úgy gondolja, most, hogy minden család érintett lesz azáltal, hogy a szeretteiket oda kell küldeni, és akár meg is halhatnak, ez változni fog. (Guardian)