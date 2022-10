Országszerte élőlánc, sztrájk, hídfoglalás és tüntetés lesz ma a pedagógusokért

Szeptember elején a tankerület felmentette a miskolci Hermann Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesét. Dezsőfi György egyike volt azoknak a tanároknak, akik az év kezdetével részt vettek a gördülő polgári engedetlenségi mozgalomban.

Múlt pénteken több tanárt kirúgtak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, amiért munkabeszüntetéssel tiltakoztak. A tanárok törvénytelen módon kényszerülnek sztrájkolni, miután a kormány gyakorlatilag kiüresítette a sztrájkjogot.

A pedagógusok béremelést és jobb oktatási színvonalat követelnek.

A Tanítanék Mozgalom gördülő akciója év elején indult, szeptember óta országszerte folyamatosak a tiltakozások. Szerdán sok városban sztrájkolnak és tüntetnek a tanárokért, a fővárosi eseményeket mi is közvetítjük.

Ma van az oktatás nemzetközi napja, aminek nálunk különös apropót adnak az elmúlt hónapok eseményei. A tanárok sztrájkjogának ellehetetlenítése után jött a tiltakozásokban részt vevő pedagógusok fenyegetése és kirúgása, amire tankerületek és a döntéshozók közönnyel és cinizmussal reagálnak.

A PDSZ és a Tanítanék mára országos sztrájkot és polgári engedetlenséget hirdetett, amit mi is több helyszínről élőben közvetítünk.

A Tanítanék Mozgalom és a noÁr Mozgalom tüntetése a Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt október 3-án reggel, miután több tanárt kirúgtak az iskolából polgári engedetlenség miatt. Fotó: Németh Dániel/444

Több mint harmincöt iskola élőláncozik kora reggel

Háromnegyed nyolctól diák-tanár élőlánc alakul a Széll Kálmán tértől az Erzsébet hídon, a Ferenciek terén, az Astorián és a Blaha Lujza téren át a Keleti pályaudvarig, és néhány iskola előtt is lesznek megmozdulások.

Az Erzsébet híd északi oldalától, a Döbrentei tértől az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, a Kisképző, a Teleki Blanka Gimnázium, a Veres Pálné, a Vizafogó és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium diákjai tartják a frontot egészen a Ferenciek teréig. A Ferenciek terétől a Semmelweis utcán át az Astoriáig az Apáczai, az Eötvös József Gimnázium, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a zuglói Arany János és az újpesti Babits alkotják a láncot.

A Károly körút Erzsébet körútig terjedő szakaszán az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, a Szinyei Merse Pál Gimnázium, a nemrég öt tanárát elveszítő Kölcsey, a Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola, a Vörösmarty, a Gyermekek Háza, és a Fazekas diákjai állnak. Innen a Keleti pályaudvarig a Belvárosi Politechnikum, a Budapest School, a Radnóti, a Gárdonyi, a Madách Imre Gimnázium, a Fasori Evangélikus Gimnázium, a Szent István Gimnázium - ahol a tanárok „ szigorú utolsó figyelmeztetést” kaptak a tankerülettől - és a Szerb Antal Gimnázium diákjai folytatják a sort.







Tegnap estére összeállt a budai oldal menetrendje is: a Széll Kálmán tér és a Döbrentei tér között egyebek mellett a Lauder, a Városmajori Gimnázium, a Szabó Lőrinc, az Árpád Gimnázium, a Klebelsberg, a Toldy, a Szent Angéla, a Budenz és a Kürt Alapítványi Gimnázium is becsatlakozott az élőláncba.

Ezzel egyidőben, reggel héttől a Móricz Zsigmond Gimnázium és a Deák Téri Evangélikus Gimnázium előtt is tiltakoznak. Fél nyolctól a Szinyei előtt élőláncoznak a tanárok, diákok és a szülők, az akcióhoz várhatóan a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból és a Derkovits Gyula Általános Iskolából is csatlakoznak. Nyolc órától a Széll Kálmán téren a Közép-Budai Tankerület több iskolájából 145 tanár vesz részt a polgári engedetlenségi akcióban. Kilenctől pedig a Madách téren flashmobot tart több iskola, ebbe is be lehet szállni.

Az engedetlen tanárok kirúgásával a diákoknak is üzennek

A tiltakozó tanárokkal szembeni súlyos retorziók - akár a miskolci, akár a kölcseys, vagy azok, amelyeket épp most készítenek elő – nem csak a pedagógusoknak szólnak. Az engedetlen tanárok kirúgása üzenet a diákoknak is - írta a 444-en Haszán Zoltán kedden.

Szerzőnk másfél hete egy kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztertől, mit szól a miskolci gimnázium igazgatóhelyettesének leváltásához - amely akkor még egyedi esetnek számított. Gulyás azt mondta, az igazgatóhelyettest azért váltották le, mert szabályokat sértett a tiltakozásával, majd elterelte a kérdést azzal, hogy szerinte Németországban egyáltalán nem is sztrájkolhatnak az állami közalkalmazottak.

Tiltakozás a Kölcsey Ferenc Gimnáziumnál, miután a tankerület az iskola több tanárát kirúgta polgári engedetlenség miatt. Fotó: Kristóf Balázs/444

Kövér László házelnök tavasszal azt mondta, itt az ideje a tanárok fizetésemelésének, hétfő este a HírTV-ben viszont azt fejtegette, hogy



szerinte a tisztességes pedagógusok nem attól teszik függővé a teljesítményüket, hogy mennyi pénzt kapnak.

Hídfoglalás és tüntetés a Parlament előtt

A reggeli tüntetéssorozat után délután negyed háromtól az Apáczai előtt folytatódik az élőlánc. Háromtól az óbudai iskolák adnak “szerenádot” a tankerület igazgatójának, Tamás Ilonának, ötkor kezdődik a diákok által szervezett hídfoglalási akció a Margit hídnál,

héttől pedig a noÁr Mozgalom és a Tanítanék Mozgalom hirdetett demonstrációt a Parlament elé.

2022. március 19. / Tüntetés a Kossuth téren a tanárok sztrájkjogáért és nagyobb megbecsüléséért. Fotó: Kiss Bence / 444

Győrben egy érdekvédelmi csoport demonstrál, Szegeden élőláncot és tüntetést tartanak több helyen is, és tiltakoznak még Budaörsön, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Sopronban és Dunaújvárosban. Ezen kívül napközben polgári engedetlenkedik Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem százhúsz oktatója, a 18. kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium, a 11. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium és a Szent László Gimnázium Kőbányán. Az Óbudai Egyesített óvodák tagintézményeiben 60 fő sztrájkol egész délelőtt.



Vannak, akik azért nem sztrájkolnak, mert már felmondtak

A tavaszi sztrájkok és polgári engedetlenségi akciók után az oktatási minisztérium feladatkörét, tehát a teljes közoktatást Pintér Sándor Belügyminisztériuma alá sorolták, a bérrendezésről pedig azóta sem született megállapodás a szakszervezetek és a kormány között. Nem csoda tehát, hogy sok tanár nem tért vissza a tanáriba ősztől.

Az első engedetlenek a Kőbányai Szent László Gimnázium előtt. Fotó: Szász Zsófi

A tanév kezdetekor Szász Zsófia olyan tanárokkal beszélgetett, akik idén hagyták el a közoktatást: volt, aki pályakezdőként mondott fel, de olyan is, aki tizennyolc év tanítás után váltott szakmát. Tóth Viktor, a Kőbányai Szent László Gimnázium angoltanára is pályaelhagyó, pedig ő volt az a pedagógus, aki az egész polgári engedetlenségi mozgalmat elindította még februárban.



A szakszervezetek becslése szerint 16 ezer tanár hiányzik a magyar közoktatásból, a tanártársadalom elöregedése miatt pedig az utánpótlás is nehézkes. A mai sztrájkban több mint hatszáz tanár vesz részt.